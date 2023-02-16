本报记者 周 輖

剪纸、书法、脸谱、奖杯、证书……在埃及前总理伊萨姆·沙拉夫位于开罗的办公室里，具有中国文化元素的纪念品摆满了一整面墙，承载着他与中国多年友好交往的美好记忆。“2005年，我作为埃及交通部长第一次访问中国，当时就感受到了中国经济的快速发展。迄今我已访华30多次，不断变化的中国给我留下了深刻印象。”沙拉夫表示，中国的发展成就不仅体现在日新月异的城市建设上，也体现在人民不断提升的生活质量上。

“今天，中国发展成为一个强大的现代文明国家。毫无疑问，这些成就的取得离不开中国共产党的坚强领导。”在沙拉夫看来，中国共产党坚持以人民为中心的发展思想，中国人民充分信任和支持中国共产党的领导。“以人民为中心”是中国共产党执政成功的“秘诀”，它“凝聚了社会的共识，形成了前进的动力”。

作为《习近平谈治国理政》最早的埃及读者之一，沙拉夫早在2014年就参加了该书阿文版的推介研讨会。他表示，读者不仅可以从该著作中了解中国近年来的发展成就和经验，也可以领略到习近平主席在治国理政方面的深思熟虑和远见卓识。在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国打赢脱贫攻坚战，如期全面建成小康社会，迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景。

沙拉夫对书中的“一个国家的发展道路合不合适，只有这个国家的人民才最有发言权”这一论断印象深刻。他认为，中国没有照搬照抄别国的发展模式，坚定不移走中国特色社会主义道路，为其他发展中国家提供了非常有价值的参考与借鉴。在他看来，习近平主席提出的共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议等，都是中国提供的全球公共产品，有助于推动构建人类命运共同体。中国倡议、中国行动“不仅为推动完善全球治理、坚持多边主义指明方向，也为广大发展中国家带来繁荣发展的希望”。

沙拉夫是共建“一带一路”倡议的坚定支持者，曾在埃及等阿拉伯国家以及部分欧洲国家参与了数百场关于该倡议的讨论和讲座。在他看来，共建“一带一路”倡议最重要的影响是建立起一种全球合作机制，倡导在公平治理模式下的多边主义和共商共建共享的全球化原则。“丝绸之路曾经是沟通东西方交流交往和文明互鉴的桥梁。当前，经济全球化遭遇逆流，民粹主义、排外主义抬头，单边主义、保护主义、霸权主义对世界和平与发展构成威胁，共建‘一带一路’倡议让古老丝路焕发出新的活力、承担新的使命，帮助共建国家打破孤立，更加紧密地联系在一起。”

10年来，越来越多的国家响应共建“一带一路”倡议。截至目前，中国已经同150多个国家签署了共建“一带一路”合作文件，一大批务实合作项目落地，投资规模不断扩大。“亮眼的数字下，我看到了共建‘一带一路’倡议助力全球发展的前景。”沙拉夫表示，共建“一带一路”倡议与埃及“2030愿景”相契合，为埃中双方合作提供了巨大机遇。位于红海之滨的中埃·泰达苏伊士经贸合作区、埃及新行政首都中央商务区等合作项目，在推动埃及经济社会发展以及促进民生改善等方面发挥重要作用。

在沙拉夫看来，共建“一带一路”框架下的绿色丝绸之路、健康丝绸之路、数字丝绸之路、创新丝绸之路等合作，覆盖了更广阔的发展领域。“在全球合力应对新冠疫情挑战之际，共建‘一带一路’的重要意义更加凸显。”沙拉夫表示，疫情发生以来，共建国家和地区携手抗疫，在恢复经济发展方面加强合作，有助于克服共同挑战。中国推进高质量共建“一带一路”，有利于落实联合国2030年可持续发展议程，将为促进国际合作、实现共同发展带来新前景。

《 人民日报 》（ 2023年02月16日 03 版）

(责编：胡永秋、白宇)