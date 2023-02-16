新华社布鲁塞尔2月15日电（记者任珂）欧盟委员会15日提出第十轮对俄罗斯制裁措施提案，将防止俄获得先进的军民两用技术和产品，并制裁为俄提供无人机的伊朗实体。

欧盟委员会主席冯德莱恩当天通过视频发表声明说，新的制裁措施将进一步实施价值超过110亿欧元的对俄出口禁令，防止俄罗斯获得关键技术和工业产品，其中包括电子设备、专用车辆、机器零件、卡车和喷气发动机备件等。天线和起重机等可以直接提供给俄军方的建筑行业商品也将在受制裁之列。

声明说，新的制裁措施将进一步限制军民两用产品和高科技产品出口到俄罗斯。欧盟委员会建议对47种可用于俄罗斯武器系统的新型电子元器件以及特定的稀土材料和热成像仪进行出口管控。

声明说，伊朗革命卫队一直向俄罗斯提供无人机，因此欧盟将7个伊朗实体添加到制裁清单中。这是欧盟第一次把第三国实体添加到对俄罗斯军民两用制裁清单中。欧盟将随时准备列出更多向俄罗斯提供敏感技术的伊朗和其他第三国实体。

欧盟委员会的提案需得到成员国一致同意才能生效。冯德莱恩呼吁成员国迅速通过新的制裁措施，从而与七国集团合作伙伴一起，在2月24日乌克兰危机升级一周年之前实施第十轮对俄制裁措施。

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