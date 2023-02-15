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中资企业向肯尼亚姆赛多北京学校捐赠照明设备

2023年02月15日18:58 | 来源：新华网
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新华社内罗毕2月15日电（记者白林）由在肯中资企业组成的肯尼亚中国经济贸易协会（肯中经贸协会）向肯尼亚姆赛多北京学校捐赠物资仪式14日在该校举行，肯中经贸协会帮助该校翻修的校园、安装的太阳能照明设备正式投入使用。

除捐赠照明设备外，肯中经贸协会还将继续为学生提供新学期的免费早午餐。学生们对记者说，有了照明设备，即使贫民窟内一片漆黑，教室也充满光亮，他们可以安心学习，去实现愿望。

姆赛多北京学校位于肯尼亚首都内罗毕马萨雷贫民窟，于2007年由中国驻肯尼亚大使馆捐助建设。2012年，肯中经贸协会组织会员企业筹集捐款，进行了学校二期扩建工程。扩建后，学校在读人数从200多人增加到554人，涵盖学前班、小学及中学。经过10年的使用后，学校场地严重破损。为改善教学环境，肯中经贸协会出资，并由相关中企承建，对学校进行了翻新，并安装了太阳能光伏系统。

肯中经贸协会代理会长、中国路桥肯尼亚办事处副总经理柳承辉表示，在肯尼亚的中国企业致力于支持当地青年的学术和职业追求。“在我们的共同努力下，中肯友好合作将不断发展壮大。”

(责编：崔译戈、杨牧)

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