新华社莫斯科2月14日电 通讯：莫斯科列宁故居博物馆热切期待中国游客到访

新华社记者陈汀

俄罗斯莫斯科东南市郊的高尔克村是列宁度过一生中最后一段岁月的地方。如今在这里的列宁故居博物馆里，一张张黑白照片记录下十月革命的历史，一件件老物什上保留着物主人的印迹。

10日，中国驻俄罗斯大使馆向列宁故居博物馆捐赠了全套中文讲解器，莫斯科国立大学中国留学生郭梦娇成为讲解器第一批体验者之一。“每个展区都有编号，只要在讲解器上输入编号，就能听到展品的详细介绍，非常方便！”她兴奋地与记者分享她使用中文讲解器的体验。

“一切为了中国游客更好的体验！”博物馆工作人员格涅拉洛娃说，列宁故居博物馆是中国游客的热门旅游目的地，相信在中文讲解帮助下，中国参观者能更准确地理解那一段历史，并按照自己的兴趣和节奏去游览。

2月6日起，中国试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴20个国家的出境团队旅游和“机票+酒店”业务，俄罗斯被列为首批试点目的地之一。

中国驻俄罗斯大使张汉晖在捐赠仪式上说，中俄旅游等人文交流即将迎来快速发展，相信列宁故居也将迎来更多中国游客。中方向列宁故居博物馆提供的这批设备将有助于博物馆未来发展，吸引更多中国游客前来参观游览。

俄罗斯文化部副部长马尼洛娃表示，文化旅游是拉近两国人民心灵、增进友谊的独特工具，俄方欢迎中国朋友来俄罗斯旅游，欢迎中国游客参观列宁故居博物馆。

“列宁串联起了俄罗斯和中国重要的历史篇章，这是独一无二的。”列宁故居博物馆馆长比留科娃介绍，博物馆正同中方探讨一些新的旅游参观项目，“我非常高兴地邀请中国朋友来这里做客，非常期待中国游客的到来！”

据俄媒报道，当地政府和旅游行业已为迎接中国游客做好准备，许多旅行社已接到不少参观莫斯科和圣彼得堡等地的中国团队旅游订单。

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