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二〇二三丝绸之路电视共同体高峰论坛举行

李书磊作视频致辞

2023年02月15日08:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社北京2月14日电  2023丝绸之路电视共同体高峰论坛2月14日在北京举行。中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊发表视频致辞。

　　李书磊指出，今年是习近平总书记提出“一带一路”倡议10周年。10年来，“一带一路”已经成为广受欢迎的国际公共产品，标注着国际经济合作的新高度。去年10月，中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开，吹响了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的号角。中方将坚定不移走和平发展道路，坚定不移奉行互利共赢的开放战略，推动共建“一带一路”高质量发展，推动构建人类命运共同体。

　　李书磊强调，推动共建“一带一路”行稳致远，各国媒体应凝聚共识、提振信心，讲好共谋发展的丝路故事，通过生动的报道和理性的分析，积极传播共享机遇、共迎挑战、共创繁荣的理念；开放包容、团结协作，弘扬历久弥新的丝路精神，深入分享各国现代化建设和治国理政经验，促进文明交流互鉴；创新引领、媒体偕行，实现更高质量的丝路合作，依托科技赋能、加快传媒转型升级，增强在国际舆论场上的传播力影响力。

　　本次论坛由中央广播电视总台主办，论坛以“携手共建发展，合作互利共赢”为主题，来自33个国家和地区54家主流媒体机构的120余位嘉宾以线上线下结合的方式参与论坛。

(责编：高歌、刘叶婷)

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