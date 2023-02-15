本报记者 谢佳宁

枪支泛滥是美国国内严重的社会痼疾，同时，从美国非法流入周边国家的枪支也造成周边国家涉枪暴力案件激增。美国全国公共广播电台报道说，每年有大量枪支从美国运往墨西哥等拉美国家，这些枪支大多落入极端暴力组织和贩毒集团之手，给当地民众生命安全与地区稳定带来巨大负面外溢性影响。

据美国广播公司报道，美国迈阿密负责国土安全调查的特工安东尼·索尔兹伯里不久前表示，近期，从美国走私到海地等拉丁美洲和加勒比地区国家的武器数量大幅上升，走私枪支的类型也显著增加。索尔兹伯里认为，长期以来，从美国走私到海地的武器一直以手枪为主，但现在已经转向大口径武器。

索尔兹伯里说，这些枪支主要被非法组织成员购买，然后通过海运秘密运往海地等国。“如果这些武器落入不法分子手中，很容易造成大规模伤亡。”他还表示，武器非法流入会扰乱输入国社会环境，进一步破坏该地区稳定，最终增加美国边境管理压力。“事实上，美国政治中的枪支、难民等问题，都是环环相扣、相互关联的。”美国全国公共广播电台报道称。非营利组织“海地圆桌会议”创始人莱奥妮·玛丽·赫曼廷认为，枪支泛滥令地区安全形势雪上加霜，动乱迫使海地人踏上背井离乡的危险旅程，因为他们认为与国内的危险程度相比，海上的危险要“小得多”。

事实上，美国非法武器流入给有关地区国家带来了严重的枪支暴力问题。路透社报道称，巴哈马和牙买加等国与枪支有关的凶杀案发生率持续上升，这和美国非法流入的枪支数量激增有明显关联。《牙买加观察家报》不久前在一篇题为《我们必须施加更大压力让美国合作阻止枪支流入》的文章中说，长期以来，牙买加和整个加勒比、拉丁美洲地区国家都感到，尽管他们为协助美国打击毒品犯罪付出了很多，但美国在控制其国内枪支、子弹非法流入周边国家一事上却无所作为。

加拿大多家媒体报道，尽管加拿大控枪法律较为严格，但来自美国的非法枪支走私问题仍很严峻。多伦多警察局副局长迈伦·德姆基在2022年2月的枪支暴力听证会上表示：“多伦多的治安问题和来自美国的手枪流入息息相关。”他说，2021年多伦多“非法采购的犯罪手枪中有86%来自美国”。

墨西哥国家统计和地理研究所分析认为，由美国走私进入墨西哥的枪支是墨枪支谋杀率大幅上升的元凶。墨西哥政府估计，过去10年中，超过200万支枪通过墨美边界里奥格兰德河非法贩运至墨西哥。在此期间，墨西哥发生了超过25万起谋杀案，其中2/3以上涉及枪支。墨政府称，从犯罪现场追缴的枪支中有70%至90%是从美国走私到墨西哥的，其中大部分由史密斯—韦森、世纪国际武器、科尔特、斯特姆—鲁格等美国枪支制造商生产。

2021年8月，墨西哥政府起诉了包括史密斯—韦森在内的一批主要枪支制造商，指控他们“为墨西哥非法枪支贩运提供便利”，要求美国相关公司采取行动制止贩运活动，包括“监控和约束其分销系统”，并向墨西哥支付赔偿金，但始终未得到正面答复。

墨西哥外交部法律顾问亚历杭德罗·赛洛里奥表示，美国无节制地生产海量枪支，且枪支销售管控非常松懈，仅在墨美边境线就有近1万家枪支商店。墨西哥驻美国埃尔帕索总领事毛里西奥·伊巴拉·庞塞·德莱昂说，每年由美国流入墨西哥的武器都进入了犯罪组织，为不法分子犯下各种罪行提供了便利。“最终，这会影响到每个人。平民、警察、士兵……越来越多的人正不幸死去。”伊巴拉说。

《 人民日报 》（ 2023年02月15日 15 版）

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