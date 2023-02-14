新华社莫斯科2月13日电（记者黄河）俄罗斯副总理诺瓦克13日在俄《能源政策》杂志上撰文说，过去一年，俄能源行业面临前所未有的外部挑战，包括西方公司拒绝参与俄能源项目、对俄能源供应施加限制、禁止向俄出口设备和技术等，但俄罗斯积极应对挑战，能源行业表现稳定。

诺瓦克说，俄能源企业近年来发展所奠定的坚实基础使其能够有效减轻西方制裁影响，并在全球能源市场发生变化的情况下继续发展。

据诺瓦克介绍，2022年俄石油产量为5.352亿吨，比上年增长2%；出口量增长7.6%，达2.42亿吨。

诺瓦克强调，在国际原油价格剧烈波动背景下，2022年俄国内石油产品供应稳定，“目前汽油价格是欧洲国家汽油均价的一半”。

为应对西方对俄海运石油产品实施的价格限制，诺瓦克表示，俄罗斯正在寻找新的市场，预计今年将把超过80%的石油和75%的石油产品运往友好国家。他同时认为，西方制裁导致能源市场波动，对发起制裁的国家造成反噬。

诺瓦克介绍，2022年俄天然气出口量为1844亿立方米，较2021年减少25.1%。“出口量减少主要是因为欧洲国家拒绝购买俄天然气，以及‘北溪-1’和‘北溪-2’天然气管道遭到破坏。”

诺瓦克强调，2023年俄能源政策优先方向是为国内市场提供可负担的能源资源、满足国内消费需要，同时保持并扩大出口。

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