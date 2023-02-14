新华社墨西哥城2月13日电（记者吴昊 朱雨博）哥伦比亚政府和反政府武装“哥伦比亚民族解放军”13日在墨西哥首都墨西哥城举行新一轮和谈。

墨西哥外交部当天发布公告说，哥伦比亚政府代表团首席谈判代表奥蒂·帕蒂尼奥、“哥伦比亚民族解放军”首席谈判代表巴勃罗·贝尔特兰参加本轮谈判，来自巴西、智利、古巴、墨西哥、挪威、委内瑞拉等国代表出席。谈判预计持续数周。

公告说，据各方协议，本轮谈判将评估哥政府及“哥伦比亚民族解放军”去年11月在委内瑞拉举行的上一轮谈判所达成协议的执行情况，起草和通过和谈议程调整方案，商讨停火事宜等。

“哥伦比亚民族解放军”半个世纪以来一直与政府军处于交战状态，现为哥仅存的反政府武装。

2017年2月，哥政府与“哥伦比亚民族解放军”在厄瓜多尔首都基多正式开始和平谈判。2018年1月，哥政府宣布暂停与该武装的和谈。同年5月，双方在古巴首都哈瓦那恢复谈判。2019年1月，谈判再次陷入停滞。2022年11月，双方在委内瑞拉首都加拉加斯再次恢复谈判。

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