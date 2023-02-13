新华社土耳其安塔基亚2月13日电（记者王峰 武思宇）据中国救援队最新消息，截至当地时间12日，中国救援队在土耳其地震重灾区哈塔伊省安塔基亚市已救出6名幸存者。

当地时间12日下午，经过4个多小时的努力，中国救援队与土方合作营救出一名50多岁的男子。截至目前，中国救援队已累计派出13个批次、206人次救援人员，营救出6名幸存者，找到8名遇难者的遗体。此外，中国香港救援队营救出3名幸存者。

中国救援队积极对接各国救援力量，强化对外交流，并继续完善营区信息通信、后勤和医疗保障工作。救援队协调联络组先后走访了波黑、巴林、阿曼、英国、意大利等救援队营区。此外，协调联络组持续协助运行联合国第五区域救援队伍协调中心。

另据中国蓝天救援队总指挥张勇12日确认，中国蓝天救援队11日与土耳其当地救援队合作，在马拉蒂亚市区一座七层楼的废墟中救出一名被困125小时的83岁妇女。目前，这名获救者生命体征平稳，正在医院接受治疗。这是该救援队救出的第三名幸存者。

土耳其灾害与应急管理署13日发布的最新统计数据显示，6日发生在土耳其南部的强烈地震已造成该国31643人死亡。

联合国人道主义事务协调厅13日说，截至12日，地震在叙利亚西北部已造成4300多人死亡，7600多人受伤。（参与记者：王腾飞、李振北、熊思浩）

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