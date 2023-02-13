美国假民主之名挑动意识形态对立，胁迫其他国家选边站队，滥施非法单边制裁和“长臂管辖”，干涉别国内政，践踏国际规则。美国的霸权霸道霸凌行径破坏全球团结，危害世界和平，给许多国家民众带来深重灾难

在对外政策中，美国嘴上标榜的是民主，骨子里信奉的则是霸权。美国政客日前声称，美国正在再次团结世界，迎接各种挑战，努力为世界各地带去“更多自由、尊严与和平”。但事实是，美国正在假民主之名挑动意识形态对立，胁迫其他国家选边站队，滥施非法单边制裁和“长臂管辖”，干涉别国内政，践踏国际规则。美国的霸权霸道霸凌行径破坏全球团结，危害世界和平，给许多国家民众带来深重灾难。

就在美国政客宣称给世界各地带去“更多自由、尊严与和平”的时候，遭受强烈地震影响的叙利亚人民因美国制裁无法得到及时有效救援。“人们又一次用双手在废墟中挖掘，希望能救出他们所爱的人，但往往是徒劳。”叙利亚面临严重的人道主义危机，美国国务院发言人却冷漠地说联系叙利亚政府或解除对叙制裁“将会非常讽刺”。在国际舆论的强大压力之下，美国不得不在地震发生3天后宣布暂时放宽对叙利亚部分制裁措施，但期限只有180天。不仅如此，美军至今仍然霸占着叙利亚主要产油区，搜刮掠夺八成以上的产油量，走私烧毁叙利亚粮食库存。

就在美国政客宣称给世界各地带去“更多自由、尊严与和平”的时候，阿富汗人民还在苦苦等待美国全部归还被其冻结的阿富汗央行资产。美国以武力对阿富汗进行长达20年的所谓“民主改造”，造成包括3万多平民在内的17.4万人死亡，超过千万民众沦为难民。时至今日，美军仓皇撤出阿富汗已一年多，但阿富汗战争的负面影响仍在延续。数以百万计的阿富汗人挣扎在死亡边缘，大量阿富汗儿童因贫困失学，许多阿富汗人面临严重粮食短缺。这些事实充分暴露了美式民主、人权的虚伪性和霸权、霸凌的真面目。

在美国的外交实践中，民主不过是其推行霸权的工具而已。长期以来，美国习惯于将自己的政治制度和价值理念强加于人，以“民主改造”之名策划“颜色革命”之实，肆意干涉他国内政，企图颠覆他国政权，导致许多国家和地区深陷动荡、冲突和战争泥潭。近年来，美国政客为了维护美式霸权更加不择手段。美国前总统国家安全事务助理博尔顿曾公开承认，他曾协助策划别国政变，并厚颜无耻地称“为了美国利益最大化，这就是该做的”。玻利维亚前总统莫拉莱斯指出：“这些言论表明，美国是民主和人权的最大敌人。”

随着美国霸权地位的衰落，本届美国政府竭力想组建所谓“价值观联盟”，通过编织虚假的“民主对抗威权”叙事，胁迫、拉拢一些国家选边站队。然而，即便这种拉帮结派的需要和做法，也丝毫没有改变美国打着民主的幌子维护美式霸权的内在驱动。为了谋求霸权私利，美国可以出台《通胀削减法案》牺牲欧洲制造业，可以推出不包含市场准入承诺的所谓“印太经济框架”，可以胁迫他国“脱钩断链”。为了谋求霸权私利，美国随时准备挥舞制裁大棒，干涉别国内政，践踏国际规则。截至2021财年，美国已生效的制裁措施累计达9400多项。这些事实充分说明，无论美国如何利用民主进行伪善说教，其信奉的始终是丛林法则，实践的始终是霸权主义逻辑。

美式民主的美颜滤镜早已崩溃，美式霸权的严重危害暴露无遗。美国政客应停止自我粉饰的尴尬表演，停止高人一等的民主说教，停止危害世界的霸权行径。

《 人民日报 》（ 2023年02月13日 02 版）

(责编：胡永秋、白宇)