人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

自我粉饰难掩美式霸权的危害（钟声）

2023年02月13日06:07 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　美国假民主之名挑动意识形态对立，胁迫其他国家选边站队，滥施非法单边制裁和“长臂管辖”，干涉别国内政，践踏国际规则。美国的霸权霸道霸凌行径破坏全球团结，危害世界和平，给许多国家民众带来深重灾难

　　

　　在对外政策中，美国嘴上标榜的是民主，骨子里信奉的则是霸权。美国政客日前声称，美国正在再次团结世界，迎接各种挑战，努力为世界各地带去“更多自由、尊严与和平”。但事实是，美国正在假民主之名挑动意识形态对立，胁迫其他国家选边站队，滥施非法单边制裁和“长臂管辖”，干涉别国内政，践踏国际规则。美国的霸权霸道霸凌行径破坏全球团结，危害世界和平，给许多国家民众带来深重灾难。

　　就在美国政客宣称给世界各地带去“更多自由、尊严与和平”的时候，遭受强烈地震影响的叙利亚人民因美国制裁无法得到及时有效救援。“人们又一次用双手在废墟中挖掘，希望能救出他们所爱的人，但往往是徒劳。”叙利亚面临严重的人道主义危机，美国国务院发言人却冷漠地说联系叙利亚政府或解除对叙制裁“将会非常讽刺”。在国际舆论的强大压力之下，美国不得不在地震发生3天后宣布暂时放宽对叙利亚部分制裁措施，但期限只有180天。不仅如此，美军至今仍然霸占着叙利亚主要产油区，搜刮掠夺八成以上的产油量，走私烧毁叙利亚粮食库存。

　　就在美国政客宣称给世界各地带去“更多自由、尊严与和平”的时候，阿富汗人民还在苦苦等待美国全部归还被其冻结的阿富汗央行资产。美国以武力对阿富汗进行长达20年的所谓“民主改造”，造成包括3万多平民在内的17.4万人死亡，超过千万民众沦为难民。时至今日，美军仓皇撤出阿富汗已一年多，但阿富汗战争的负面影响仍在延续。数以百万计的阿富汗人挣扎在死亡边缘，大量阿富汗儿童因贫困失学，许多阿富汗人面临严重粮食短缺。这些事实充分暴露了美式民主、人权的虚伪性和霸权、霸凌的真面目。

　　在美国的外交实践中，民主不过是其推行霸权的工具而已。长期以来，美国习惯于将自己的政治制度和价值理念强加于人，以“民主改造”之名策划“颜色革命”之实，肆意干涉他国内政，企图颠覆他国政权，导致许多国家和地区深陷动荡、冲突和战争泥潭。近年来，美国政客为了维护美式霸权更加不择手段。美国前总统国家安全事务助理博尔顿曾公开承认，他曾协助策划别国政变，并厚颜无耻地称“为了美国利益最大化，这就是该做的”。玻利维亚前总统莫拉莱斯指出：“这些言论表明，美国是民主和人权的最大敌人。”

　　随着美国霸权地位的衰落，本届美国政府竭力想组建所谓“价值观联盟”，通过编织虚假的“民主对抗威权”叙事，胁迫、拉拢一些国家选边站队。然而，即便这种拉帮结派的需要和做法，也丝毫没有改变美国打着民主的幌子维护美式霸权的内在驱动。为了谋求霸权私利，美国可以出台《通胀削减法案》牺牲欧洲制造业，可以推出不包含市场准入承诺的所谓“印太经济框架”，可以胁迫他国“脱钩断链”。为了谋求霸权私利，美国随时准备挥舞制裁大棒，干涉别国内政，践踏国际规则。截至2021财年，美国已生效的制裁措施累计达9400多项。这些事实充分说明，无论美国如何利用民主进行伪善说教，其信奉的始终是丛林法则，实践的始终是霸权主义逻辑。

　　美式民主的美颜滤镜早已崩溃，美式霸权的严重危害暴露无遗。美国政客应停止自我粉饰的尴尬表演，停止高人一等的民主说教，停止危害世界的霸权行径。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月13日 02 版）

(责编：胡永秋、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部