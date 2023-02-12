新华社葡萄牙波尔图2月11日电（记者赵丹亮）中国中车唐山公司11日在葡萄牙波尔图市中心的特林达德地铁站举行首列地铁列车交付仪式暨“公众开放日”活动。这是中国城轨车辆首次出口欧盟国家。

葡萄牙环境与气候行动部部长杜阿尔特·科代罗说，新型地铁列车完全满足了乘客对车辆舒适、安全和便利的需求，投入使用后，将进一步提升葡萄牙市民的出行体验。

波尔图地铁公司总裁蒂亚戈·布拉加介绍，首列车辆在完成相关测试后，计划5月投入运营，其余车辆将分批于9月底前完成交付。

中国驻葡萄牙大使赵本堂表示，中车唐山公司为波尔图提供新型地铁列车，是中葡两国高水平务实合作的典范，为未来两国进一步扩大合作提供了新样本。

中车唐山公司总经理谭沐介绍，新型地铁列车由中车唐山公司与波尔图地铁公司联合设计，采用数字化技术，具有轻量化、低能耗、智能化的特点，是符合欧洲标准的新一代地铁列车。

2020年初，中车唐山公司与波尔图地铁公司签署合作项目，为波尔图地铁公司生产编组地铁列车，并提供5年维保服务。

波尔图是葡萄牙第二大城市。目前波尔图地铁共有六条路线，81个车站，总长度67公里，服务范围包括波尔图及其郊区。

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