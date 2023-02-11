新华社布鲁塞尔2月10日电 （国际观察）欧盟特别峰会落幕 “绿色协议产业计划”存隐忧

新华社记者康逸

在10日结束的欧盟特别峰会上，成员国同意提供“有针对性的、临时的和适当的”支持，以确保欧洲未来成为绿色科技产品制造基地。但观察人士认为，欧盟内部在相关措施上存在分歧，其“绿色协议产业计划”可能会举步维艰。

欧盟委员会日前发布“绿色协议产业计划”。计划包含四项核心内容：一是建设可预测和简洁高效的管理体系，二是加快获取欧盟及欧盟各国资金的速度，三是提升适用于绿色转型的技能，四是推进有助于增强供应链韧性的开放性贸易举措。

分析人士认为，欧盟之所以积极推动该计划，是内外因素综合作用的结果。外部因素方面，美国此前通过《通胀削减法案》，出台包括高额补贴在内的大量激励措施，以推动电动汽车和其他绿色技术在美国本土的生产和应用，给欧洲国家造成产业外迁压力。尽管欧盟方面一直争取美方平衡欧洲企业利益，但并未取得实质性结果。为应对美国相关政策的负面影响，欧盟委员会提议在可再生能源、脱碳工业等绿色转型领域放宽相关政策规定。

内部因素方面，欧盟十分看重零排放产业的市场价值与规模。据国际能源署估算，到2030年，大规模应用清洁能源技术的市场规模将达到每年约6500亿美元，是目前水平的三倍多，相关制造业工作岗位将增加一倍以上。为了在这一庞大市场的竞争中获胜，欧盟需增加投资以巩固产业基础。清洁技术现在是欧洲增长最快的投资领域，仅在2020年和2021年间，规模就翻了一番。

欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧洲企业需要在今后几年中积极推动清洁能源技术产业发展，抓住化石燃料经济“过时”前的窗口机遇期，增加投资促进创新，争取产业引领地位。

从峰会结果看，尽管欧盟方面积极推动“绿色协议产业计划”，但各方对该计划依然存在不少分歧，甚至有分析人士将其描述为“新瓶装旧酒”。

在成员国层面，部分欧盟成员国公开反对这一计划，认为只有法德等大国能从计划中获益。荷兰、爱尔兰和捷克等国对该计划可能导致过度补贴表示担忧。此外，各成员国在资金来源方面犹存分歧。法国希望推动设立新的投资基金，以汇集资金促进产业发展；但德国、瑞典和奥地利等国反对通过联合借贷或成员国增资等方式筹集新资金。

环保人士认为，“绿色协议产业计划”的措施还不够。欧洲环境局主管气候政策的官员卢克·海伍德表示，仅仅通过绿色产业补贴还不足以在应对气候变化方面产生积极影响，必须削减化石燃料补贴、对碳排放合理定价并采取措施减少传统能源需求。

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