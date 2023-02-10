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巴西总统卢拉访美谈什么？

2023年02月10日21:15 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月10日电 受美国总统约瑟夫·拜登邀请，巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦9日飞往美国首都华盛顿，开启为期两天的访问。

　　巴西前总统雅伊尔·博索纳罗执政期间，与拜登政府关系冷淡。据彭博社报道，拜登和卢拉有意寻求“重启”两国关系。

　　共议“反极端”

　　彭博社解读，拜登与卢拉这次会晤安排在卢拉宣誓就职总统仅6周后，急切程度“不寻常”。

　　1月23日，在阿根廷布宜诺斯艾利斯，巴西总统卢拉在玫瑰宫出席新闻发布会。新华社发（马丁·萨巴拉摄）

　　一名不愿意公开姓名的政府高级官员披露，拜登计划同卢拉讨论如何“抵制政治极端主义和强化民主机制”。

　　巴西圣保罗大学高等研究院政治学者卡罗莱娜·博特略说：“极右翼激进分子颠覆游戏规则、削弱民主制度，是两国政府在施政方面共同担忧的事。”

　　2020年美国总统选举结束后，时任共和党籍总统唐纳德·特朗普拒绝向民主党竞选对手拜登认输，反复宣称存在大规模选举舞弊。2021年1月6日下午，国会认证选举结果过程中，大批特朗普支持者闯入国会大厦酿成骚乱，造成人员伤亡。

　　今年1月8日，巴西已卸任总统博索纳罗不认可输给卢拉的选举结果。他的数千名支持者当天强行闯入位于首都巴西利亚的国会、联邦最高法院和总统府等国家权力机构，与军警发生冲突。

　　博索纳罗现在美国佛罗里达州“散心”。华盛顿智库战略与国际研究中心美洲项目高级研究员瑞安·贝格认为，美国政府有意改善与巴西关系之际，博索纳罗身处佛州是件“麻烦事”。

　　巴西国家权力机构遭冲击后，卢拉指认博索纳罗借助社交媒体煽动支持者。美国官员说，他们不太可能撤销博索纳罗合法留美的资格，除非巴西政府提要求。后者迄今未提出这一要求。

　　分歧恐难调

　　彭博社推测，环保或许是拜登和卢拉能作出具体承诺的合作领域。

　　拜登在竞选总统期间曾宣称，他将动员发达国家资助保护亚马孙热带雨林。卢拉上任后，恢复运作旨在保护亚马孙雨林地区生态环境的亚马孙基金，该基金最大捐助国为挪威和德国。巴西方面希望美国也能加入捐助。

　　2022年7月27日，美国总统拜登在华盛顿白宫出席活动。新华社发（亚伦摄）

　　美国两名知情官员披露，拜登政府正在考虑对亚马孙基金作出首笔捐助，可能在拜登与卢拉会晤期间宣布相关决定。

　　然而，如果谈及俄乌冲突等议题，可能会凸显双方分歧。

　　卢拉希望促成巴西与其他几个国家一起组成俄乌冲突调解机制。

　　据路透社报道，卢拉在俄乌冲突上拒绝选边站队，巴西保持中立，希望通过对话实现和平。

　　卢拉说：“我不认为拜登总统会要求加入战争……他知道我对此的看法。”

　　据彭博社报道，这次同拜登会晤，卢拉还打算尝试劝说拜登解除对委内瑞拉和古巴制裁，但成功说服的可能性“极其渺茫”。

　　据路透社报道，卢拉向来反对美国对伊朗制裁，但在启程访美前，迫于美方压力，拒绝伊朗两艘军舰停靠里约热内卢的请求。巴西外交部否认这一说法，说伊朗军舰原定1月23日至30日停泊，现推迟到2月16日至3月3日，缘由与巴方或美国无关。（陈丹）

(责编：高歌、常红)

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