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美国共和党加紧调查拜登亲属

2023年02月10日21:14 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月10日电 美国国会众议院共和党人9日升级针对民主党籍总统约瑟夫·拜登亲属的调查，要求总统的儿子亨特·拜登、弟弟詹姆斯·拜登限时提交与个人国际商务交易相关的材料。

　　亨特·拜登的律师很快回应，称美国国会针对个人的调查权有限。共和党人则指责拜登家族有意妨碍国会监督。

　　调查升级

　　众议院监督和问责委员会主席、共和党人詹姆斯·科默向亨特·拜登和詹姆斯·拜登以及亨特·拜登的商业伙伴埃里克·施韦林分别去函，要求三人本月22日之前提交相关材料，以便委员会决定是否发传票。

　　这是1月19日在美国首都华盛顿拍摄的国会大厦。新华社发（沈霆摄）

　　科默在一份声明中说，监督和问责委员会将调查拜登是否涉足亲属的生意，倘若涉足，是否“危害国家安全”。美联社说，科默发函是共和党人攻击拜登家族所谓“以权谋私”嫌疑的最新举措，相关指认迄今缺乏证据支撑。

　　共和党人重新掌控众议院后，针对拜登亲属发起一连串调查和质询，向几乎所有联邦政府机构发函要求提交相关文件记录。共和党人还要求亨特·拜登上交可能“私留”的保密文件，以及他与父亲、詹姆斯夫妇2009年至2021年间与生意相关的全部交流记录。

　　据美国全国广播公司新闻台报道，共和党籍前总统唐纳德·特朗普任内发起对亨特·拜登的调查，指认他利用父亲的政治关系牟取个人利益。美国媒体曝光特朗普2019年7月私下要求乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基调查亨特与乌克兰天然气企业布里斯马公司的关系，暗示乌方以拜登的“黑料”换取美国对乌援助，结果反遭民主党人弹劾调查。

　　美国国会还在8日举行听证会，要求推特公司解释，这家社交媒体企业是否曾受民主党人指使，在2020年总统选举前夕压制《纽约邮报》关于亨特·拜登笔记本电脑文件的报道传播。推特方面承认公司决策失误，但否认受到外部压力。

　　拒绝遵从

　　亨特·拜登的律师之一阿贝·洛厄尔9日就科默发函回应，称亨特·拜登并不担任公职，国会对他的调查权力“特别有限”。信中指认科默“以真实调查为幌子”，实则想散布其个人“不准确、没根据的论断”。

　　2022年4月11日，美国总统拜登（右一）在华盛顿白宫就监管“幽灵枪”的新规发表讲话。新华社记者刘杰摄

　　洛厄尔称，众议院监督与问责委员会要求亨特·拜登提交国际商务交易文件“缺乏合法的立法目的和监督依据”，因此亨特·拜登不会遵从，但愿意同委员会成员面谈，以确认他能否予以配合。

　　据美国全国广播公司新闻台报道，监督与问责委员会一名发言人9日晚些时候回应，指认拜登亲属“企图阻碍国会监督”，且有意隐瞒总统牵涉家族成员的“可疑商务往来”。委员会将“动用所有可用工具汇集调查所需关键信息”，寻求立法方面的解决方案。

　　另据路透社报道，新成立的联邦政府武器化问题特别小组委员会9日就共和党人指认美国司法部及下属联邦调查局存在“反保守派偏见”举行首场听证会。联邦调查局去年搜查特朗普在佛罗里达州的私宅海湖庄园，查获百余份密件，共和党人随后指认联邦司法部门存在党派偏见。

　　白宫分管监督事务的发言人伊恩·萨姆斯在一份备忘录中指认上述听证会搞“政治噱头”。“众议院共和党人选择聚焦此事，而非与拜登总统合作解决美国民众最关心的问题”，如抑制通胀、降低成本、创造就业等。（海洋）

(责编：高歌、常红)

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