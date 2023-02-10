新华社北京2月10日电（记者董雪）外交部发言人毛宁10日指出，美国“长臂管辖”是对他国实体和个人滥施“域外管辖”的蛮横司法实践。美国应停止非法单边制裁和“长臂管辖”，切实履行其作为联合国安理会常任理事国的国际责任。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，根据美国与日本和荷兰最近达成的协议，美国与半导体相关的对华出口管制将扩大到日本和荷兰的企业。有评论称，美国以本国的法案限制别国的对华出口，这是典型的“长臂管辖”。中方对此有何评论？

毛宁说，美国“长臂管辖”是美政府以综合实力和金融霸权为后盾，根据本国法律，对他国实体和个人滥施“域外管辖”的蛮横司法实践。

她指出，截至2021财年，美国已生效的制裁措施累计达9400多项。美国“长臂管辖”已涉及中国、俄罗斯、伊朗、叙利亚、朝鲜、古巴、法国、英国、德国、日本等多个国家。美国历届政府滥用经济胁迫手段，将制裁作为解决外交问题的首选，非但起不到效果，还造成人道主义灾难。美国布鲁金斯学会分析估计，在伊朗疫情最严重时期，美国的制裁影响可能导致了多达1.3万人死亡。

“为维持经济和科技领先地位，美国泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，人为干扰正常经贸往来，破坏全球产供链稳定，同美方一贯标榜的市场经济和公平竞争原则背道而驰。”她说。

毛宁说，近年来，美滥用“长臂管辖”，门槛不断降低，力度空前加大，打击对象范围不断扩大，损害了国家主权平等原则，侵蚀以联合国为核心的多边主义国际秩序，扭曲了正常国际贸易秩序，极大地损害了各国企业的利益。“美国应停止非法单边制裁和‘长臂管辖’，切实履行其作为联合国安理会常任理事国的国际责任。”

(责编：胡永秋、白宇)