新华社北京2月10日电（记者许可）2月10日，国家主席习近平在钓鱼台国宾馆会见柬埔寨首相洪森。

习近平指出，3年前，首相先生顶风冒雪“逆行”访华，同正在抗击新冠疫情的中国人民坚定站在一起。今年是中国全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，也是中柬建交65周年。我很高兴同你实现“三年之约”，在新春之际共同开启中柬命运共同体建设新时代。

习近平强调，中方坚定支持柬埔寨人民自主选择符合本国国情的发展道路，坚定支持柬埔寨维护国家主权和安全，坚定支持柬埔寨平稳推进国内重大政治议程和经济社会发展，坚决反对外部势力干涉柬埔寨内政。中方把柬埔寨作为周边外交重点方向，始终从全局和战略高度规划和推进中柬各领域合作，愿在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴进程中，同柬方共享机遇、共谋合作、共促发展，携手构建高质量、高水平、高标准的新时代中柬命运共同体，为两国人民带来更多福祉，为地区和平稳定发展贡献更多正能量。

习近平指出，双方可以从政治、产能、农业、能源、安全、人文六大领域入手，着力打造中柬“钻石六边”合作架构。政治上，深化战略沟通，加强治国理政经验交流，深化各渠道交往。产能上，重点建设“工业发展走廊”。中方将鼓励更多中国企业赴柬投资兴业，助力西哈努克省多功能经济示范区建设，支持柬方建设交通基础设施。农业上，着力建设“鱼米走廊”，开展临湖农业合作。能源上，着力保障绿色发展，加大对柬水电、光伏发电项目投入。安全上，常态化开展联合严打跨境犯罪专项行动，中方将继续向柬方提供扫雷援助。人文上，中方将优先恢复增加中柬直航航班，鼓励旅游合作，开展文化遗产保护和修复工作，支持柬方发展教育、卫生等事业。双方要以中柬友好年为契机，扩大地方对口合作，拓展人文交流，加强青年交往，把中柬友好事业传承发扬光大。

洪森表示，很高兴成为中国春节后接待的首位外国领导人。无论是3年前的那次访问，还是此访，我都希望传递柬埔寨人民始终同中国人民坚定站在一起的明确信息。柬方钦佩中国取得的伟大发展成就，相信在习近平主席领导下，中国将如期实现全面建成社会主义现代化强国目标。感谢中方坚定支持柬埔寨人民选择符合自身国情的发展道路，在柬面临新冠疫情等困难时及时提供宝贵支持帮助。柬方坚定奉行一个中国政策，坚决支持中方维护国家主权、安全、发展利益，坚定支持中国“一国两制”方针，坚决反对任何外部势力在涉港、涉疆、涉藏等问题上干涉中国内政。我完全赞同中方有关推进“钻石六边”合作架构的设想。柬方希望以柬中建交65周年为契机，进一步巩固柬中铁杆友谊，深化治党治国理政经验交流和各领域务实合作，积极打造“工业发展走廊”和“鱼米走廊”，推动柬中全面战略合作伙伴关系取得更多成果，共同构建柬中命运共同体。柬方愿继续积极促进东盟同中国关系发展。中方提出的共建“一带一路”倡议、全球发展倡议和全球安全倡议，对维护世界和平、促进共同发展意义重大，柬方积极支持并参与。

双方还就共同关心的问题交换意见。习近平强调，发展不是少数国家的权利，搞意识形态对抗，把经贸科技交流政治化、武器化，强推“脱钩断链”，遏制打压别国发展，要求地区国家选边站队，是强权霸权行径，不得人心。中方站在历史正确的一边，将坚决维护国家主权、安全、发展利益，维护国际公平正义。

会见结束后，习近平为洪森举行了宴会。

王毅、何立峰等参加上述活动。

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