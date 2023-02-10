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习近平回信勉励援中非中国医疗队队员 以仁心仁术造福当地人民 以实际行动讲好中国故事

2023年02月10日13:08 | 来源：新华网
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新华社北京2月10日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平2月9日给第19批援助中非共和国的中国医疗队队员回信，向他们以及广大援外医疗队员致以问候并提出殷切期望。

习近平在回信中说，你们在中非克服工作生活上的困难，用心服务当地民众，既是救死扶伤的白衣天使，也是传递情谊的友好使者。今年是中国援外医疗队派遣60周年，谨向正在和曾经执行援外医疗任务的同志们致以诚挚的慰问。

习近平指出，中国人民热爱和平、珍视生命，援外医疗就是生动的体现。希望你们不忘初心、牢记使命，大力弘扬不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆的中国医疗队精神，以仁心仁术造福当地人民，以实际行动讲好中国故事，为推动构建人类卫生健康共同体作出更大贡献。

援外医疗是我国援外工作的重要内容。1963年，我国向阿尔及利亚派出第一支援外医疗队。60年来，累计向非洲、亚洲、美洲、欧洲和大洋洲的76个国家和地区派遣医疗队员3万人次，诊治患者2.9亿人次，赢得国际社会广泛赞誉。目前，援外医疗队在全球56个国家的115个医疗点工作，其中近一半在偏远艰苦地区。近日，第19批援中非中国医疗队的11名队员给习近平总书记写信，汇报学习贯彻党的二十大精神、为当地民众提供医疗服务等情况，表达为推动构建人类卫生健康共同体贡献力量的决心。

(责编：苏缨翔、崔越)

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