新华社突尼斯2月9日电 综述：全年利润“狂飙” 西方能源企业创纪录盈利惹非议

新华社记者许苏培

受全球能源需求回升和乌克兰危机影响，2022年国际市场主要能源价格暴涨，能源企业借此获利颇丰。近日，多家西方能源企业公布的年报显示去年实现创纪录利润，引发广泛非议。

法国道达尔能源公司8日公布业绩显示，在石油和天然气价格飙升推动下，去年该公司利润创新高。如不扣除与俄罗斯业务等相关拨备，公司去年全年净利润达362亿美元，较前一年翻番。

此前，英国石油公司宣布2022年净利润为277亿美元，较前一年增长115.8%，创历史最高纪录。英国壳牌集团宣布去年净利润达399亿美元，也创下历史最高水平，是2021年的两倍多。

美国最大石油生产商之一的埃克森美孚1月末公布的财报显示，2022年该公司净利润为560亿美元，远远超过其在2008年报告的创纪录的452亿美元。路透社计算，这相当于埃克森美孚去年每小时净赚大约630万美元。

美国另一石油巨头雪佛龙2022年全年净利润达到创纪录的365亿美元，较前一年增长134%。

据美国消费者新闻与商业频道报道，2022年，埃克森美孚、雪佛龙、英国石油公司、壳牌、道达尔能源这五家西方最大能源企业的利润总和达1963亿美元，超过世界上大多数国家的经济产出。

西方能源企业从能源价格上涨中获取暴利招致多国政府批评，欧洲多国从去年开始对能源企业征收暴利税。

2022年9月，欧盟采取紧急措施向能源企业收取暴利税。英国政府去年11月宣布，将对石油和天然气生产商征收的暴利税从25%提高到35%。意大利政府宣布，今年将针对能源企业去年收入征收一次性暴利税。去年10月，美国总统拜登指责能源企业从乌克兰危机中获利，一度提出对其征收“战争利润税”。

尽管去年全年业绩表现强劲，但受油价回落、税收等因素影响，多家能源企业去年第四季度的销售额和利润相比于2022年年初均有所下降。不少业界人士认为，2023年能源行业利润上涨势头不会延续。

埃克森美孚公司表示，由于去年第四季度欧盟开始对其征收暴利税，以及公司资产减值，该公司当季收益减少了13亿美元。

英国石油公司去年第四季度实现净利润48亿美元，虽然同比增长18%，但环比下降了41%。

花旗银行去年12月发布报告预测，受多国经济增长放缓等因素影响，石油需求面临下行风险，加之欧佩克和非欧佩克产油国供应超预期，油价将承压。

美国能源信息局今年1月发布报告预测，在全球原油库存增加的情况下，今年英国布伦特原油期货平均价格将为每桶83美元，比去年下降18%。分析人士预计，随着原油和天然气价格回落，整个能源行业的销售和盈利将放缓。

英国石油公司前高管尼克·巴特勒在接受英国广播公司采访时表示，石油和天然气价格不会永远保持“异常高”的水平。“石油和天然气价格正在下跌，这些公司赚取暴利的情形不会持续太久。”

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