新华社北京2月10日电（国际观察）关于非洲债务，美国故意歪曲的三大真相

新华社记者

美国高官日前连续访问非洲多国，其间继续将非洲国家债务负担与中国挂钩。国际观察人士认为，美方炒作的中国对非“债务陷阱”等陈词滥调早已广受质疑，被美方刻意歪曲的事实与真相，恰恰证明西方国家在非洲债务问题上颠倒黑白。

真相一：谁是非洲债务主要持有者

来自国际机构和专业研究领域的多项报告显示，非洲国家外债来源主要是西方私人债权人持有的债券。

世界银行去年数据显示，在49个有数据可查的非洲国家共计6960亿美元外债中，多边金融机构和商业债权人所持债务占比近四分之三，是非洲债务大头。

英国非政府组织“债务正义”去年7月发布的报告显示，非洲国家35%的外债来自西方私人贷款机构，其总额几乎是中国对非贷款的三倍。

“西方领导人将非洲债务问题归咎于中国，是在转移注意力。事实上，他们国家的银行、资产管理公司和石油交易商负有更大责任，但七国集团却视而不见。”该组织政策部门负责人蒂姆·琼斯指出，西方私人贷款机构并未参与二十国集团暂缓最贫困国家债务偿付倡议（G20缓债倡议）。根据非洲国家目前的债务结构，如果没有西方私人贷款机构参与，就不可能拿出非洲债务问题的有效解决方案。

法国《世界报》日前报道，瑞士大宗商品贸易商嘉能可持有乍得约三分之一外债；耶伦在赞比亚炒作中国对非“债务陷阱”，而美国资产管理公司贝莱德才是该国主要债权方。

持有赞比亚大部分外债的同样是多边金融机构和商业债权人。根据该国政府公布的数据，多边金融机构拥有该国24%的外债，商业债权人占46%，后者主要来自西方国家。

“长期以来，西方贷款人没有成为债务减免的焦点，因为他们成功地欺骗了世界，让人们以为是中国贷款人对非洲构成了威胁。”乌干达愿景集团记者穆巴拉克·穆加博说。

真相二：非洲债务问题原因何在

一些观察人士认为，非洲债务问题有疫情、地缘冲突、机构过度借贷等多方面成因。美联储去年持续激进加息，更给非洲债务问题火上浇油。因此，将债务问题归咎中国，是在混淆视听、推卸责任。

非洲开发银行今年1月发布的非洲经济展望报告指出，持续的通货膨胀、全球财政长期紧缩、高昂的资本成本、本国货币贬值以及资金流入减少等因素，都可能增加一些非洲国家陷入债务危机的风险。

这份报告特别强调，美联储去年多次加息与美元汇率不断走强，大大增加了非洲国家的偿债负担，如加纳货币塞地2022年对美元贬值了33%。新兴国家和低收入国家的债务主要以美元等外币偿付，美国不负责任的货币政策显然使这些国家的债务问题升级。

相比之下，中国一直积极参与G20缓债倡议，同19个非洲国家签署缓债协议或达成缓债共识，是G20成员中落实缓债金额最大的国家。中方还积极参与G20共同框架对乍得、埃塞俄比亚、赞比亚的个案债务处理。

“他们把中国描绘成掠夺性的贷款人，这种指责没有事实依据。”埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授科斯坦蒂诺斯直言。

尼日利亚中国研究中心主任奥努纳伊朱认为，称中国制造“债务陷阱”是一种“政治污蔑”，被用来转移注意力，以免除西方理应承担的所有责任。“我们希望更多人关注到非洲债务更多来自西方国家机构和民间金融机构。”

真相三：谁对非洲发展贡献更多

耶伦等美国官员到访非洲时，或许没有意识到，他们可能正身处一个由中国企业建造的机场，他们的车队可能行驶在由中国企业建造的道路或桥梁上……在非洲国家，几乎随处可见中国企业建造的现代基础设施。

业内人士表示，如果外部债务有助于经济社会长期发展，并能够得到有效管理，可以被称为良性债务。因此，债务增长只是问题的一个方面，关键在于如何帮助非洲国家实现可持续、自主和有质量的发展。

统计数据显示，自中非合作论坛成立以来，中国企业为非洲新建和升级铁路超过1万公里、公路近10万公里、桥梁近千座、港口近百个，还有大量医院和学校，累计创造超过450万个就业岗位。

2021年，中国同非洲地区贸易总额突破2500亿美元。而根据美国官方统计数据，2021年美国对非货物出口总额为267亿美元，从非货物进口总额为376亿美元，较2011年均显著下降。

去年6月，南非黑尔堡大学一项研究定量分析了中国贷款对15个非洲国家发展的影响，认为中国帮助非洲发展基础设施的努力切实促进了非洲经济增长，中国一直是帮助非洲发展的重要力量。

肯尼亚智库“跨地区经济网络”去年发布的一份调查报告显示，中国对非合作在基础设施建设、快速决策及工程项目按期完工等方面获得非洲人士高度认可。数据和事实证明，中国凭借高质高效的实际行动，为非洲发展作出了实实在在的贡献。

“非洲国家普遍认为，中国是一个值得信赖的伙伴，（非洲国家）对中非合作满怀信心。”埃及外交事务委员会主任伊扎特·萨阿德由衷感慨道。（参与记者：刘佑民、杨骏、朱绍斌、周楚昀）

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