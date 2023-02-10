王 悦文/图

匈中双语学校的胡灵月（左一）、王米丽（左二）、宋智孝（左三）、葛丽（左四）在茶文化课上。

匈中双语学校中文情景模拟课堂。

近日，国家主席习近平复信匈牙利匈中双语学校学生，鼓励匈牙利青少年更多了解中国，做传承发展中匈友好事业的使者。

习近平强调，中匈都有着悠久的历史和灿烂的文化，两国人民传统友好，人文交流日益密切。欢迎你们高中毕业后到中国读大学，也希望越来越多的匈牙利青少年喜欢上中文、学习中文，有机会到中国走一走、看一看，更多地了解当今中国和中国的历史文化，努力做传承发展中匈友好事业的使者。

匈中双语学校成立于2004年9月，是中东欧地区唯一一所使用中文和所在国语言教学的公立全日制学校，现有12个年级20个班，在校学生530余名。2017年，匈中双语学校与首都师范大学、首都师范大学附属中学合作建立匈中双语学校孔子课堂。多年来，学校为匈牙利培养了大批优秀中文人才，在匈牙利教育界颇有声望。

从2011年4月至今，王悦老师在匈中双语学校开展中文教学工作，不仅为匈牙利学生开设汉语、中国文化等课程，还和学生们结下了深厚的友谊，获得家长的一致好评，为中匈两国的人文交流贡献了自己的力量。

在多瑙河畔，有一座美丽的校园，门前飘扬着匈牙利国旗、中国国旗，还有欧盟旗帜。学生们和我的故事就从这里开始。

2009年，我从首都师范大学汉语言文学专业毕业后奔赴匈牙利布达佩斯，到罗兰大学进修匈牙利语。2011年春，我作为汉语教师志愿者到匈中双语学校开启中文教学之路。

逾10年朝着梦想进发

当年，正读1年级的胡灵月是我教授的首个汉语班的学生。当时学校正在组织中文朗读比赛，她报名参赛。“小白兔白又白、两只耳朵竖起来……”胡灵月一边说，一边表演，给评委留下深刻印象。“小白兔”长成了大姑娘，时光带走了年华，但没有辜负胡灵月的努力。她的梦想是成为一名优秀的翻译工作者，如今正一步一个脚印地朝着梦想进发。

2022年5月，胡灵月以高分通过中级汉语高考。同年11月，她在高级汉语高考中获得骄人成绩。她还以优异的成绩通过了汉语水平考试（HSK）4级和汉语水平口语考试（HSKK）中级。今年1月，胡灵月第二次荣获“中国大使奖学金”。

这些成绩的取得离不开胡灵月的刻苦勤奋。高级汉语高考笔试时间达4小时，准备考试期间，她的笔记写满了本子；即使在课下，她也常给自己加码，每周都比别的同学多写两篇作文，请我评讲。

我至今记得，她在2019年用中文写给我的信，当时她小学毕业，在信中回顾了自己学习中文的经历，也表达了对老师的谢意。她在信中写道：“我觉得最重要的收获是我会用您教的中文词语，每天跟我的中国朋友聊天儿。”看到信的那一刻，我心潮难平、潸然泪下，既为她感到高兴，也为她骄傲。

看中国电视剧，读中文原著

也是在2019年，我的工作进入新阶段，在教中文的同时，担任匈中双语学校孔子课堂的中方负责人，协调安排中文课程、开展中国文化展示活动、承担学生管理等工作。

这一年，我教的几名学生升入中学部，开启了新的学业之旅。

宋智孝在这一年入读中学部，开始跟我学中文。她求知欲强，喜欢问问题。有一次，她指着一句匈牙利语问我怎么译成中文。如果按照直译，这句话的意思是“金色的中间道路”。我们师生二人多次探讨，觉得译为“中庸之道”较佳。类似教学相长的例子不胜枚举，在互相探讨的过程中，学生的中文水平不断提升，我的匈牙利语也在进步。

宋智孝特别喜欢看中国电视剧，甚至能背诵剧中的一些台词，有时还会找来相应的中文原著阅读。正是通过课堂内外的努力，她收获满满。2022年11月，宋智孝参加了高级汉语高考，取得优秀成绩。如今，她又通过HSK5级和HSKK中级。今年1月，再度荣获“中国大使奖学金”。

值得一提的是，宋智孝和她的家人都是中文爱好者，不仅哥哥毕业于匈中双语学校，而且弟弟也在这里就读。除了学业优秀，她还是个爱好广泛的姑娘，曾学习黑管12年、萨克斯风4年，现在是某乐团成员。

和家人一起走进中文世界

像宋智孝一样，兄弟姐妹就读于匈中双语学校的情况并不鲜见。我所教的学生中，正在读12年级的王米丽和葛丽就是其中两位。

起初，王米丽并不在匈中双语学校就读，后因受在匈中双语学校就读的妹妹的影响，读4年级时转了过来，在我班上学习。开学那天，她拿给我一摞写满汉字的田格本，原来小姑娘在暑假期间已开始自学中文。正是通过这样的不懈努力，王米丽的中文水平快速提升。去年11月，她顺利完成高级汉语高考，并通过HSK5级和HSKK中级。

王米丽还爱唱中文歌，在学校组织的中国文化活动中，曾领唱《同一首歌》，字正腔圆，引来观众一片赞叹。

葛丽是从读1年级时跟我学中文的，她的哥哥也是我的学生。我至今记得，葛丽和哥哥刚跟我学中文时，他们的父亲担心孩子们因年幼学不好中文，常给我打电话、发邮件，或是找我面谈，了解他们的学习情况。当年的往事，如电影场景般，一幕幕闪过，仿佛就在眼前。如今，葛丽的中文水平突飞猛进，去年5月，已顺利通过中级汉语高考，并通过了HSK4级。

2011年初，我到匈中双语学校工作，如今已逾10年。在开展中文教学的过程中，我感受到当地家长希望子女学好中文的真情，也看到匈方校长埃尔黛伊·茹饶、中方校长郭家明的默默耕耘，还见证了孔子课堂合作单位首都师范大学的鼎力支持和中国国际中文教育基金会的全力帮助……心灵相通，友谊花开，一朵朵友谊之花正在多瑙河畔绽放。

（作者系首都师范大学派匈牙利匈中双语学校孔子课堂中方负责人）

(责编：贾文婷、崔越)