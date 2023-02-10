人民网北京2月10日电 （记者李欣怡）2月7日，中国—东盟自由贸易区3.0版谈判启动了首轮磋商，双方经济部长们就谈判的程序规则、组织安排和工作计划等议题进行了深入讨论，为后续谈判制定时间表和路线图。就此，记者采访了中国—东盟商务理事会执行理事长、RCEP产业合作委员会主席许宁宁。

许宁宁谈到，中国—东盟自贸区是中国也是东盟与外部建立的第一个自贸区，旨在以开放促合作，以合作获发展。组建中国—东盟自贸区起源于2000年，经十年建设，2010年自贸区1.0版建成，货物贸易零关税覆盖双方90%以上的税目产品，并在2019年实施了自贸区2.0版升级，双方进一步开放市场。在2022年11月召开的中国—东盟领导人会议上宣布启动中国—东盟自贸区3.0版升级谈判。

2022年是1997年爆发东南亚金融危机25周年。许宁宁谈到，东南亚金融危机爆发后中国实施了一系列协助东南亚走出危机之举，这场金融危机的爆发和应对在很大程度上推动了中国—东盟相互开放市场构建自贸区。组建中国—东盟自贸区，建设2.0版实施自贸区升级，当前打造自贸区3.0版，均是中方提议的，彰显了中国实施扩大开放政策和深化睦邻关系的积极行动，获得了东盟的赞同和响应，体现了双方深化和拓展经贸合作的共同愿望。

许宁宁指出，20多年来，中国—东盟自贸区建设成果显著，是双方互为成就、命运与共的结晶。中国自2009年开始即保持每年为东盟第一大贸易伙伴地位，自2020年开始东盟每年为中国第一大贸易伙伴。2022年，双方贸易、投资逆势增长，中国对东盟贸易占中国对外贸易比重上升，中国对东盟贸易、投资、基础设施建设等领域合作的全面展开，为东盟经济复苏作出了贡献。

许宁宁认为，中国—东盟自贸区建设成果的取得，得益于中国与东盟及其成员国不断巩固和发展全面战略伙伴关系，政和商通；得益于双方不时地为合作注入新的活力，尤其是共建“一带一路”为自贸区发展带来了勃勃生机；得益于双方积极推动互联互通以及开展了各领域的合作，双方次区域经济合作创新务实，双方地方经贸合作日益活跃，产业合作不断深入；得益于双方企业合作开发自贸区经贸互补性强而带来商机多的积极行动。

许宁宁谈到，中国—东盟自贸区3.0版建设，将包括数字经济、绿色经济、供应链连接、竞争力、保护消费者、中小微型企业等共同关心领域的合作，将推进中国与东盟相互贸易、投资和服务贸易新发展，为双方经济发展提供新的助力，将加快建设更为紧密的中国－东盟命运共同体；将促进亚太经济一体化进程，与《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）实施相互补充、促进，相得益彰，为RCEP区域开放合作带来创新激励作用，助力RCEP建设；将吸引区域外跨国公司更多在自贸区内投资。

许宁宁建议，在区域内各国相互开放市场中，企业家需要在经营思想、组织模式、生产技术等一系列方面开拓创新，在创新中加快合作步伐。我国企业不仅要了解和掌握中国—东盟自贸区新政策，同时，也要了解东盟经济共同体的有关制度安排和发展动态，了解东盟与其他国家签署的自由贸易协定，这有利于我国企业在东盟国家发展的同时还可开拓更广阔的国际市场。当今国际市场竞争中，谁能有效利用好自由贸易协定，谁有可能胜算一筹。

许宁宁最后表示，中国与东盟的经贸关系历史上从来没有像今天这么密切、这么活跃，自贸区3.0版建设带来的这一关系的深入发展，将惠及自贸区内各国经济、东亚经济乃至于世界经济的增长。中国和东盟关系已经站在新的历史起点上，相信在双方的共同努力下，中国—东盟经贸合作将实现历史性的新跨越。

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