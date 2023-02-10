新华社金沙萨2月9日电（记者史彧）布拉柴维尔消息：世界卫生组织非洲区域办事处9日发布公报说，今年以来非洲地区霍乱病例数急剧上升，截至1月29日，非洲10个发生霍乱疫情的国家共报告约2.6万例病例，其中死亡病例约660例。

根据这份公报，截至1月29日，今年非洲10个发生霍乱疫情的国家报告病例总数已超过2022年非洲地区全年报告病例数的30%。2022年，非洲15个受疫情影响国家共报告霍乱病例近8万例，其中死亡病例1863例。

公报说，今年非洲报告的霍乱病例大多数发生在马拉维，该国正面临20年来最严重的霍乱疫情。其他报告霍乱病例的非洲国家还包括莫桑比克、赞比亚、埃塞俄比亚、肯尼亚、索马里、布隆迪、喀麦隆、刚果（金）和尼日利亚。

世卫组织非洲区域办事处强调，如果非洲地区霍乱病例数快速上升的趋势持续，2023年该地区霍乱病例数可能将超过2021年。2021年是近10年来非洲地区霍乱最严重的一年。

霍乱是由霍乱弧菌引起的急性肠道传染病，主要经由不洁净水源和食物传染，患者常出现呕吐、腹泻、脱水和高烧等症状，重症和延误治疗可致死亡。

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