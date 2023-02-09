新华社北京2月9日电（记者王宾、邵艺博）近日，国际货币基金组织预计今年中国经济对全球增长贡献率将达四分之一。外交部发言人毛宁9日就此答记者问时表示，这体现了国际社会对中国经济发展前景的信心。中方将继续坚定不移推进高水平对外开放，与世界相互成就、共创未来。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，国际货币基金组织近日发表的文章指出，预计今年中国经济对全球增长贡献率将达四分之一，这对中国和世界都是喜讯。发言人对此有何评论？

“这当然是一个好消息，再次体现了国际社会对中国经济发展前景的信心。”毛宁说。

“当前，世界经济风险积聚，保护主义逆流横行，但中国始终坚持越发展越开放，对外开放的大门越开越大。”她表示，去年，中国对外贸易规模再创新高，连续6年保持世界第一货物贸易国地位。

毛宁说，中国以开放姿态积极参与多边合作。“一带一路”倡议步入十周年，中国累计已同151个国家签署合作文件。《区域全面经济伙伴关系协定》实施一年，中国与其他成员国进出口总额达到12.95万亿元，同比增长7.5%，对其中8个成员国的进出口增速超过了两位数，为区域经济发展提供强大动能。

她说，反观一些西方发达国家，热衷“小院高墙”“脱钩断链”，以贸易逆差为由加征关税，以国家安全为由限制外商投资，以保护知识产权为由搞技术封锁。当今世界，你中有我、我中有你。保护主义是作茧自缚，“脱钩断链”行不通、走不远。

“中方将继续坚定不移推进高水平对外开放，与世界相互成就、共创未来。”毛宁强调。

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