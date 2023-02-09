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地震致土叙两国逾1.5万人死亡 中国救援队连夜奋战拯救生命

2023年02月09日17:31 | 来源：新华网
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新华社北京2月9日电 综合新华社驻外记者报道：据土耳其和叙利亚政府及救援机构方面消息，土耳其南部靠近叙利亚边境地区的强震已致超过1.5万人死亡。当地时间9日凌晨，中国救援队与当地救援队通力合作，成功救出一名孕妇。

土耳其灾害与应急管理署9日发布的最新统计数据显示，强震已造成该国12873人死亡，另有6万多人受伤。据叙利亚政府和救援机构方面消息，叙境内死亡人数已超过2900人。

中国救援队于当地时间8日下午抵达土耳其地震重灾区哈塔伊省后，立即马不停蹄开展救援工作。经过彻夜努力，中国救援队与当地救援队合作，于9日凌晨从一栋8层倒塌房屋的废墟中救出一名孕妇。中国救援队的表现得到了土方充分肯定和土耳其民众的高度赞扬。成功救出这名幸存者后，中国救援队员继续争分夺秒地投入搜救工作。

土耳其卡赫拉曼马拉什省当地时间6日凌晨4时17分（北京时间9时17分）发生7.7级地震，周边多个省份震感强烈。随后附近地区又发生多次余震。连日来，国际社会持续向灾区派遣支援力量。

葡萄牙内政部长若泽·路易斯·卡内罗8日表示，葡萄牙已派出52人组成的急救队伍前往土耳其灾区。同日，塞浦路斯外交部表示，20人组成的塞方搜救队已整装待发。此外，塞浦路斯航空公司愿组织特别航班运送救灾物资至灾区。（参与记者：熊思浩、王腾飞、李振北、武思宇、王峰、赵丹亮、郭明芳、汪健）

(责编：卫嘉、白宇)

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