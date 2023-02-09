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多国人士：西方应解除对叙制裁为人道主义救援敞开大门

2023年02月09日13:42 | 来源：新华网
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新华社北京2月9日电 综合新华社驻外记者报道：土耳其南部靠近叙利亚边境地区6日发生的强烈地震造成重大人员伤亡和财产损失。叙利亚经历多年战乱动荡，近日又遭遇强震，面临严重人道主义危机。多国人士呼吁西方国家解除对叙制裁，为人道主义救援敞开大门。

叙利亚红新月会负责人哈立德·哈布巴提7日在新闻发布会上说，西方国家对叙实施的封锁和经济制裁阻碍震后救援。“我们需要重型机械、救护车和搜救人员，以加快搜救进度。要做到这些，需要尽快解除对叙制裁。”

世界卫生组织负责应急管理和行动的高级官员阿德尔海德·马尚7日说，土耳其南部6日发生的强烈地震可能导致土耳其和叙利亚大约2300万人受影响，叙利亚的人道主义援助需求非常急迫。

欧洲议会议员米克·华莱士在社交媒体推特发文说：“地震对土耳其和叙利亚的影响是可怕的。如果欧盟真的关心这些人，他们能通过结束对叙利亚的非法制裁来证明这一点吗？”

美国韦恩州立大学法学教授哈立德·贝杜恩在推特上说：“叙利亚北部的人民真的很痛苦。制裁扼杀了国际救援和医疗物资。”

中东地缘政治评论员和分析师莎明·纳瓦尼在推特上说：“西方国家不需要送任何东西。解除对叙利亚的致命制裁就行。”

(责编：苏缨翔、崔越)

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