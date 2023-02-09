新华社伊斯兰堡2月8日电（记者姜江 王欢）巴基斯坦植物种子从中国空间站成功返回庆祝仪式8日在伊斯兰堡举行。中国驻巴基斯坦大使馆官员在仪式现场将从中国空间站返回的植物种子交还巴科学家。

据了解，在中巴太空育种合作项目框架下，巴方科学家选取了7种巴基斯坦重要的药用植物种子，这批种子于2022年6月5日搭乘神舟十四号飞船到达中国空间站，在太空停留6个月后于当年12月4日返回地面。巴科学家计划将这批种子和普通种子同时种植，进行基因、生长特性、成分等方面的比较研究。

巴基斯坦规划、发展与特别项目部长伊克巴尔在仪式上致辞表示，巴基斯坦受气候变化影响较大，中巴太空育种项目有利于帮助巴基斯坦培育出更加适应气候变化的植物种子，以帮助巴基斯坦抵御气候变化带来的挑战。巴基斯坦希望通过两国在科技领域的合作，向中国学习发展经验，提升巴基斯坦的科学技术水平。

中国驻巴基斯坦大使馆临时代办庞春雪表示，这是巴基斯坦植物首次进入太空，该项目必将作为中巴科技合作里程碑事件载入中巴合作史册。中方愿同巴方深化发展战略对接，扎实推进农业、科技、民生等领域合作。

巴基斯坦伊斯兰堡女子模范学校高中生阿西娅·伊斯梅尔在仪式现场朗读了她写给中国航天员的信。现场播放了中国航天员刘伯明录制的回信视频，刘伯明在视频中解答了伊斯梅尔提出的太空育种实验等问题。

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