新华社华盛顿2月8日电 专访：美国企业热切盼望继续开拓中国市场——访美中贸易全国委员会会长艾伦

新华社记者许缘 邓仙来

美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦日前接受新华社记者专访时表示，美国企业对继续开拓中国市场充满期待。美中两国经济不能“脱钩”，加强合作才有益于两国人民。

艾伦说，中国政府持续推动改善营商环境，“我们对此非常感激”。大量美国企业热切盼望拓展在华业务。这些企业涉及消费品、粮食和农业、能源、旅游、金融服务以及制造业等领域，特别是化工企业有在可预见的将来继续开拓中国市场的强大动力。这些行业增长潜力巨大，业内企业对中国市场充满信心。

艾伦乐见美中双方增加沟通和交流。他表示，当前全球正面临多重危机，作为世界最大发达国家和最大发展中国家，美中两国需要加强沟通与协调，促进本国经济增长以缓解全球经济增长压力。

他表示，随着中国优化调整防疫政策，美中两国亟需恢复正常人员往来。

艾伦驳斥了近些年美国国内炒作的美中“脱钩论”，认为美中“挂钩”才是让两国人民受益的良策。“全面脱钩将令两国经济付出高昂代价，绝非明智之举。”

艾伦说，美国政府泛化国家安全概念、对高科技产业进行大规模补贴等做法造成了严重资金浪费，是不可取的，应该允许更广泛科技领域的人才和资本自由流动。反之，以“规避风险”为名在科技领域切断供应链将使美中两国经济受损。

在艾伦看来，加强美中双边贸易和投资是实现广泛且包容的繁荣以及高质量增长的正确途径。“美中两国经济之所以能够繁荣发展，正是源于双方都是开放的国家”，两国面临促进经济增长的共同任务，而密切贸易和投资往来是实现这一目标的最佳方式。

艾伦说，美中两国以建设性方式解决双方贸易和投资领域问题有助于推动两国经济进一步增长。两国应该且必须继续推动本国经济持续增长，维护世界和平，促进共同繁荣。确保经济环境稳定是两国政府对本国人民和国际社会的共同责任。

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