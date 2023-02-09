新华社斯德哥尔摩2月7日电 （记者和苗）在瑞典首都斯德哥尔摩召开的欧盟竞争力部长非正式会议7日提出，欧盟应推动绿色转型和深化单一市场。

瑞典外贸大臣兼国际发展合作大臣约翰·福塞尔在当天发布的一份新闻公报中说，除了经济疲软，乌克兰危机、能源危机、通胀上升及气候变化都是影响欧盟企业发展的因素。欧盟应“发展单一市场并推动绿色转型，以增强长期竞争力”。

福塞尔在当天的新闻发布会上表示，与会部长们达成共识，欧盟应对现有挑战的所有短期措施都是必要的，但措施不应损害绿色转型的长期目标。他强调，不仅要维护欧盟单一市场及其完整性，还要全面发展和深化，尤其是在服务和数字领域。

瑞典副首相兼能源与工商大臣埃芭·布施对媒体表示，为确保欧盟能够在发展零碳产业等方面保持领先，会议重点讨论了关于欧盟绿色工业计划的提案。

本次会议6日至8日举行，重点关注绿色转型、欧盟单一市场和科研问题。

今年欧盟单一市场迎来成立30周年。欧盟轮值主席国瑞典表示，多年来，欧盟成员国之间发展自由贸易，许多技术、法律和行政壁垒已被消除，但一些不合理的障碍仍然存在，影响企业经营和民众生活。

《 人民日报 》（ 2023年02月09日 17 版）

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