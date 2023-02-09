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外交部发言人：

美国应立即解除对叙利亚单边制裁

2023年02月09日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月8日电  （记者戴楷然）外交部发言人毛宁8日说，叙利亚经历多年战乱动荡，近日又遭遇强震，大灾当前，美国应当放下地缘政治执念，立即解除对叙利亚的单边制裁，为人道主义救援敞开大门。

　　当日例行记者会上，有记者问：土耳其和叙利亚发生强烈地震后，美国—阿拉伯反对种族歧视委员会呼吁美方“立即取消对叙利亚的制裁”，从而为向叙利亚提供援助提供便利。但美方表示，不会直接与叙利亚政府打交道。中方对此有何评论？

　　毛宁说，叙利亚经历多年战乱动荡，近日又遭遇强震，面临严重人道主义危机。联合国、国际红十字会与红新月会联合会均呼吁为叙利亚灾民提供紧急援助，避免当地人道主义局势进一步恶化。

　　毛宁说，美国长期介入叙利亚危机，频繁进行军事干预，施加严酷经济制裁，造成叙利亚大量平民伤亡，人民难以获得基本生活保障，经济发展和重建进程面临重重困难。时至今日，美军仍然霸占着叙利亚主要产油区，搜刮掠夺八成以上的产油量，走私烧毁叙利亚粮食库存，使人道主义危机雪上加霜。

　　“大灾当前，美国应当放下地缘政治执念，立即解除对叙利亚的单边制裁，为人道主义救援敞开大门。”毛宁说。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月09日 03 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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