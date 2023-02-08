新华社北京2月8日电 2月7日和8日，国家国际发展合作署副署长邓波清分别会见土耳其驻华大使约南和叙利亚驻华大使哈桑内，通报对土耳其和叙利亚紧急人道主义援助举措。

邓波清表示，2月6日凌晨，土耳其发生强震，造成土耳其和叙利亚两国重大人员伤亡和财产损失。国家主席习近平分别向土耳其总统埃尔多安、叙利亚总统巴沙尔致慰问电。中国政府第一时间启动紧急人道主义援助机制，决定分别向土耳其和叙利亚提供紧急援助。

他表示，中方将向土耳其提供价值4000万元人民币的紧急援助，包括派遣重型城市救援队和医疗队，提供土方急需的救灾物资；向叙利亚提供价值3000万元人民币的紧急人道主义援助，包括200万美元现汇援助和叙方急需的救援物资，并加快落实正在实施的粮食援助项目，其中220吨小麦正在运抵叙途中，余下3000余吨大米和小麦将于近期分两批发运。

邓波清说，国合署将同土、叙两国相关部门密切配合，确保上述援助尽快落实，救助灾民。中方将根据灾情和实际需要，继续向土耳其和叙利亚提供力所能及的帮助。

约南和哈桑内代表两国政府和人民感谢中方提供的紧急人道援助，表示中国率先伸出援手，雪中送炭，为抗震救灾发挥重要作用，将铭记中国人民的深情厚谊。

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