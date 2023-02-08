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外交部发言人：美方应树立客观理性对华认知

2023年02月08日22:51 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月8日电（记者冯歆然）外交部发言人毛宁8日说，宽广的地球完全容得下中美各自发展、共同繁荣。美方应该树立客观理性的对华认知，奉行积极务实的对华政策，与中方一道，推动中美关系重回健康稳定发展的轨道。

　　毛宁是在例行记者会上就美国总统拜登国情咨文演讲涉华内容答问时作出上述表示的。

　　毛宁说，中方一向认为，中美关系不是你输我赢、你兴我衰的零和博弈，中美各自取得成功对彼此是机遇而不是挑战。宽广的地球完全容得下中美各自发展、共同繁荣。

　　“中方不回避也不惧怕竞争，但反对以竞争来定义整个中美关系。”毛宁说，打着竞争旗号，对一国进行污蔑抹黑，限制别国正当发展权利，甚至不惜损害全球产业链供应链，这不是一个负责任国家的所为。

　　毛宁强调，一个健康稳定的中美关系符合两国人民根本利益，也是国际社会的普遍期待。中方将按照习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则来处理中美关系，同时也将坚定捍卫中国的主权安全发展利益。

　　“美方应该树立客观理性的对华认知，奉行积极务实的对华政策，与中方一道，推动中美关系重回健康稳定发展的轨道。”她说。

(责编：胡永秋、牛镛)

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