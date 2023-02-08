新华社北京2月8日电（记者冯歆然、邵艺博）日前，澳大利亚总理称同中国建立良好经贸关系符合澳国家利益。外交部发言人毛宁8日就此答记者问时表示，中方愿同澳方一道，进一步落实两国领导人巴厘岛会晤达成的重要共识，拓展合作，管控分歧，推动两国之间重建互信，双边关系重回正轨。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，澳大利亚总理阿尔巴尼斯7日表示，他很高兴看到澳中经贸部长视频会晤富有成效，澳中贸易额超过澳与第二至第四大贸易伙伴的贸易额总和，同中国建立良好的经贸关系符合澳国家利益。中方对此有何回应？

“中澳同为亚太地区重要国家，两国经济高度互补。”毛宁说，“中澳关系健康稳定发展符合两国人民根本利益，也有利于促进亚太地区和世界和平、稳定与繁荣。”

毛宁表示，中方愿同澳方一道，进一步落实两国领导人巴厘岛会晤达成的重要共识和中澳外交与战略对话成果，本着相互尊重、互利共赢、求同存异的原则，启动和恢复各领域对话沟通，拓展合作，管控分歧，推动两国之间重建互信，双边关系重回正轨。

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