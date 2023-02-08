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土耳其南部强震已致该国近7000人丧生

2023年02月08日17:21 | 来源：新华网
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　　新华社安卡拉2月8日电（记者熊思浩）土耳其灾害与应急管理署8日上午发布最新消息说，土耳其南部靠近叙利亚边境地区6日发生的强烈地震已导致该国6957人死亡、38224人受伤。中国驻土耳其大使馆向新华社记者确认，目前暂无中国公民在地震中伤亡的报告。

　　此次地震破坏蔓延至南部10个省份，近6000栋建筑被损毁。受雨雪和冰冻天气影响，加上不少公路路面断裂，救援人员难以抵达更多受灾地区，预计死亡人数还会上升。目前灾区气温仍然很低，救援人员在争分夺秒从废墟中搜寻幸存者。

　　中国救援队一行82人乘坐国航包机于当地时间8日凌晨4时30分抵达土耳其阿达纳机场。救援队抵达后，第一时间启动卸货转运工作，并按土方安排，集体搭乘长途大巴奔赴重灾区哈塔伊省参加救援行动。

　　为悼念地震死难者，土耳其政府已宣布全国哀悼7天，各级学校停课一周。土耳其总统埃尔多安7日宣布，受地震影响的10个省将实施为期3个月的紧急状态，以确保搜救行动和地震相关研究能够迅速展开。

　　据土灾害与应急管理署消息，卡赫拉曼马拉什省当地时间6日凌晨4时17分（北京时间9时17分）发生7.7级地震，震源深度7公里，周边的加济安泰普、哈塔伊、马拉蒂亚等多个省份震感强烈。随后附近地区又发生多次余震。目前，靠近叙利亚边境的哈塔伊省死亡人数最多。

(责编：胡永秋、白宇)

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