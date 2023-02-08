新华社联合国2月7日电（记者王建刚）联合国开发计划署7日发布报告显示，在撒哈拉以南的非洲地区，缺乏就业机会是导致一些人加入暴力极端主义团体的主要因素之一。

报告说，撒哈拉以南非洲已成为全球新的暴力极端主义中心，2021年全球有记录的死于恐怖主义的人当中有近一半来自该地区。该报告研究成果来自对布基纳法索、喀麦隆、乍得、马里、尼日尔、尼日利亚、索马里和苏丹8个国家近2200名不同身份人员的采访。

报告说，约25%的受访者认为缺少工作机会是他们加入暴力极端主义团体的主要原因，比联合国开发计划署2017年关于暴力极端主义研究结果所显示的数据增加了92%；约40%的受访者表示，他们是为了解决生计问题才选择加入这些团体。

在受访者中，有1000多人曾经是自愿或非自愿加入暴力极端主义团体的成员，约48%的自愿加入者告诉研究人员，一些特殊事件“触发”他们加入极端团体。这些“触发因素”包括目睹父亲被捕或兄弟被国家军队强行带走等对基本人权的侵犯行为。

报告说，来自家庭成员或朋友的压力被认定为第二个导致一些人加入暴力极端主义团体的驱动因素，而宗教因素是一些人加入这些团体的第三大原因。

报告呼吁加大对儿童福利、教育、康复和基于社区的重返社会服务项目或计划的投资。

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