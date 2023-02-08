新华社北京2月8日电 综合新华社驻外记者报道：据土耳其和叙利亚政府及救援方面8日最新消息，土耳其南部靠近叙利亚边境地区的强震已致两国超过8000人遇难，受伤人数逾3.6万人。中国救援队8日凌晨抵达土耳其，俄罗斯、德国、法国、伊朗等多国也在协助展开灾后救援。

土耳其副总统福阿德·奥克塔伊8日凌晨表示，土耳其境内地震死亡人数升至5894人，另有34810人受伤。据叙利亚卫生部及救援机构方面8日消息，叙境内地震死亡人数已增至2470人，另有2000多人受伤。

据欧洲-地中海地震中心7日消息，强震发生后的39个小时内，土耳其中部已发生165次有感地震，不过余震频率已开始降低。

中国救援队一行82人乘坐国航包机飞行8000多公里，于当地时间8日凌晨4时30分（北京时间9时30分）抵达土耳其阿达纳机场。中国救援队是通过联合国认证的国际重型城市搜救队伍，人员和资源配备精良，可在两个不同的工作场地同时开展搜救行动。抵达后队员们将携带音视频生命探测仪和医疗设备以及搜救犬，赶往灾区尽快展开搜救工作。

俄罗斯紧急情况部7日说，50余名抵达叙利亚的俄罗斯救援人员已前往灾区。同时，应土耳其方面请求，俄方向该国派遣一架“别-200”水陆两栖飞机用于扑灭伊斯肯德伦港的火灾。

据伊朗迈赫尔通讯社报道，伊朗向土耳其灾区提供的首批人道主义援助物资已从伊朗大不里士机场发出，包括医疗急救和露营设备。此前，伊朗已向土耳其灾区派遣50名救援人员。

德国联邦政府7日说，已向土耳其派出由50人组成的救援团队，将协助开展被埋人员定位、救援等任务。德国内政部通报说，位于德国杜伊斯堡市的ISAR救援组织派出的40人搜救队已抵达土耳其。

据法国《费加罗报》7日报道，73名法国救援人员当天抵达土耳其。救援队共携带4只搜救犬，计划前往受灾严重的哈塔伊开展救援。此外，瑞典政府7日宣布，将向土叙两国追加3000万瑞典克朗（1美元约合11瑞典克朗）的援助。

联合国教科文组织新闻中心7日说，对震区世界遗产地受损情况的初步评估显示，在被列入濒危世界遗产名录的叙利亚阿勒颇古城，城堡遭受重大破坏、老城墙的西塔已坍塌、集市上多座建筑受损。

教科文组织对土耳其城市迪亚巴克尔多处建筑倒塌深感痛惜，这里是世界遗产“迪亚巴克要塞和哈乌塞尔花园文化景观”的所在地。此外，离震中不远的其他世界遗产也可能受到地震波及，如哥贝克力石阵、内姆鲁特山等。（参与记者：武思宇、李超、高文成、徐永春、耿鹏宇、和苗）

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