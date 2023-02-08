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联合国秘书长呼吁努力实现和平与经济发展

2023年02月08日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社联合国2月6日电  （记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯6日呼吁国际社会立即采取紧急行动，实现和平、经济发展以及更好应对气候变化。

　　古特雷斯当天在向联合国大会陈述联合国2023年优先事项时强调，联合国今年必须依据联合国宪章和《世界人权宣言》进行改革，以“建立一个更安全、更和平、更可持续的世界”。

　　古特雷斯说，乌克兰危机、气候紧急情况、不断上升的核威胁，以及对全球规范和制度的破坏，把世界推向毁灭的边缘。现在是时候改变对待和平的方式，重新对宪章做出承诺，并将人权和尊严放在首位。

　　今年是联合国开启维持和平行动75周年。古特雷斯呼吁将裁军和军备控制“重新置于中心位置”，以减少核武器的威胁，努力实现彻底消除核武器。

　　谈到发展问题，古特雷斯表示，国际社会必须团结起来，整合资源，以便发展中经济体有流动资金投资于教育、全民卫生保健、大流行病防备、体面工作和社会保护等。

　　古特雷斯说，发展权与享有清洁、健康、可持续环境的权利相辅相成。他敦促10年内将全球温室气体排放量减半，同时敦促较富裕国家至少要兑现去年在《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会上做出的承诺。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月08日 16 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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