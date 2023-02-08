人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

尼泊尔多举措推进减贫工作

本报记者  程是颉
2023年02月08日05:46 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“今天是我一生中最快乐的一天。我从未想过自己的孩子能去寄宿学校读书。”德加巴搂着孩子，走在崎岖的山路上。孩子的书包里背着课本和文具，德加巴背着被褥和其他住宿所需要的生活用品，二人一起前往期待已久的学校读书。受益于政府推出的公有林管理开发减贫政策，尼泊尔巴章地区居民的生活水平正在不断改善。

　　巴章地区位于尼泊尔西北部，背靠喜马拉雅山，大片地区被广袤的森林覆盖。为防止对森林的乱砍滥伐和破坏性开发，尼泊尔政府近年来持续出台政策，限制开发公有林。为推动当地民众共同管理、合理开发公有林，政府实施相关减贫政策，包括集中采购森林草药、提供低息贷款帮助村民发展养殖业等，指导当地民众科学开发森林资源。相关机构还与当地社区深入交流，提升民众保护森林资源及物种多样性意识。

　　2019年一项针对巴章地区3处林地村落的调查显示，公有林开发使当地家庭的平均收入增加30%，超过40%的当地家庭认为公有林管理开发减贫政策显著增加了家庭收入。随着收入稳步增长及政府出台更多帮扶政策，当地不少儿童获得了接受更高水平基础教育的机会。

　　巴章地区的变化是尼泊尔政府减贫工作取得成效的生动见证。联合国开发计划署2022年10月发布的《2022年全球多维贫困指数》报告显示，2011年到2019年，尼泊尔的多维贫困指数从0.185大幅降至0.075，贫困发生率从39.1%降至17.7%。

　　联合国开发计划署认为，尼泊尔的公共卫生设施得到显著改善，卫生事业取得积极进展。尼泊尔政府制定多期营养计划，由该国健康、教育、卫生、农业等领域的多个机构合作实施，旨在进一步改善食品安全、卫生设施状况。例如，为改善尼泊尔公共卫生情况，政府花费近10年时间，使每个家庭都用上新型卫生厕所。政府还实施清洁用水项目，保障民众用水安全，大大降低儿童死亡率。

　　尼泊尔加大与国际组织合作力度，引进成功经验及先进技术。尼泊尔政府与联合国开发计划署共同启动发展小微企业试点项目，增加就业机会，改善民生，减少贫困。政府在此基础上推出“发展小微企业以减少贫困”项目，目前已覆盖全国各地。国际竹藤组织在尼泊尔实施竹林修复和管理项目，推广实践经验和现代技术，帮助当地农民提高竹笋产量，扩大销售市场，目前尼泊尔约有300万户家庭参与同竹业相关的活动。

　　中国积极助力尼泊尔推进减贫工作。中国在尼泊尔开展多个农业技术合作项目。2018年，中国杂交水稻在尼泊尔5个省推广种植4500亩以上，增产幅度为40%—100%。2019年，西藏农科院在尼泊尔北部地区进行马铃薯等作物的生产技术合作。中国在尼泊尔偏远地区援助重建了拜拉夫中学等现代化学校，并提供了计算机、实验室设备以及文体用品等教学物资，有力推动了当地乡村教育的发展。中企承建的阿尼哥公路、加德满都内环路、国际机场扩建等项目让尼泊尔从“陆锁国”变成“陆联国”。“通过学习借鉴中国经验，尼泊尔一定能摆脱贫困落后局面。”尼泊尔官员阿南特表示。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月08日 16 版）
(责编：牛镛、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部