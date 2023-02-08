本报记者 程是颉

“今天是我一生中最快乐的一天。我从未想过自己的孩子能去寄宿学校读书。”德加巴搂着孩子，走在崎岖的山路上。孩子的书包里背着课本和文具，德加巴背着被褥和其他住宿所需要的生活用品，二人一起前往期待已久的学校读书。受益于政府推出的公有林管理开发减贫政策，尼泊尔巴章地区居民的生活水平正在不断改善。

巴章地区位于尼泊尔西北部，背靠喜马拉雅山，大片地区被广袤的森林覆盖。为防止对森林的乱砍滥伐和破坏性开发，尼泊尔政府近年来持续出台政策，限制开发公有林。为推动当地民众共同管理、合理开发公有林，政府实施相关减贫政策，包括集中采购森林草药、提供低息贷款帮助村民发展养殖业等，指导当地民众科学开发森林资源。相关机构还与当地社区深入交流，提升民众保护森林资源及物种多样性意识。

2019年一项针对巴章地区3处林地村落的调查显示，公有林开发使当地家庭的平均收入增加30%，超过40%的当地家庭认为公有林管理开发减贫政策显著增加了家庭收入。随着收入稳步增长及政府出台更多帮扶政策，当地不少儿童获得了接受更高水平基础教育的机会。

巴章地区的变化是尼泊尔政府减贫工作取得成效的生动见证。联合国开发计划署2022年10月发布的《2022年全球多维贫困指数》报告显示，2011年到2019年，尼泊尔的多维贫困指数从0.185大幅降至0.075，贫困发生率从39.1%降至17.7%。

联合国开发计划署认为，尼泊尔的公共卫生设施得到显著改善，卫生事业取得积极进展。尼泊尔政府制定多期营养计划，由该国健康、教育、卫生、农业等领域的多个机构合作实施，旨在进一步改善食品安全、卫生设施状况。例如，为改善尼泊尔公共卫生情况，政府花费近10年时间，使每个家庭都用上新型卫生厕所。政府还实施清洁用水项目，保障民众用水安全，大大降低儿童死亡率。

尼泊尔加大与国际组织合作力度，引进成功经验及先进技术。尼泊尔政府与联合国开发计划署共同启动发展小微企业试点项目，增加就业机会，改善民生，减少贫困。政府在此基础上推出“发展小微企业以减少贫困”项目，目前已覆盖全国各地。国际竹藤组织在尼泊尔实施竹林修复和管理项目，推广实践经验和现代技术，帮助当地农民提高竹笋产量，扩大销售市场，目前尼泊尔约有300万户家庭参与同竹业相关的活动。

中国积极助力尼泊尔推进减贫工作。中国在尼泊尔开展多个农业技术合作项目。2018年，中国杂交水稻在尼泊尔5个省推广种植4500亩以上，增产幅度为40%—100%。2019年，西藏农科院在尼泊尔北部地区进行马铃薯等作物的生产技术合作。中国在尼泊尔偏远地区援助重建了拜拉夫中学等现代化学校，并提供了计算机、实验室设备以及文体用品等教学物资，有力推动了当地乡村教育的发展。中企承建的阿尼哥公路、加德满都内环路、国际机场扩建等项目让尼泊尔从“陆锁国”变成“陆联国”。“通过学习借鉴中国经验，尼泊尔一定能摆脱贫困落后局面。”尼泊尔官员阿南特表示。

《 人民日报 》（ 2023年02月08日 16 版）

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