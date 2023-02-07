新华社曼谷2月7日电 专访：中国经济增长将为区域和全球经济复苏提供强大动力——访泰国财政部长阿空

新华社记者王亚光 郭鑫惠

1月30日，泰国财政部长阿空·登比达亚拜西在曼谷接受新华社记者专访。新华社记者 王腾 摄

泰国财政部长阿空·登比达亚拜西日前接受新华社记者专访时说，中国是世界第二大经济体，在全球产业链中占据重要地位，中国经济增长将为地区和全球经济复苏提供强大动力。

谈及中国优化调整疫情防控措施，阿空说，此举将提振亚洲各经济体增长前景。以泰国为例，泰国财政部此前预计2023年泰国经济将增长3.8%，随着中国不断优化调整防疫政策、有序恢复公民出境旅游，今年入境泰国的中国游客有望大幅增加，这有助于刺激泰国国内消费，促进当地旅游、餐饮和农业等部门发展，泰国今年经济增速因此有望达到4%甚至更高。

在阿空看来，当前全球经济增长前景依然不乐观，但中国经济是提振全球预期的积极因素。他表示，鉴于中国的经济规模及其在全球产业链中的重要地位，中国经济持续恢复必将为世界经济复苏提供有力支撑。

国际货币基金组织日前发布《世界经济展望报告》更新内容，将今年全球经济增长预期由去年10月的2.7%上调至2.9%，同时上调今年中国经济增长预期至5.2%，认为中国优化调整防疫政策等因素将改善中国和全球经济增长前景。

阿空说：“中国经济发展对本地区有着重要意义。”泰中两国关系紧密，过去十年，双边经贸、投资合作成果丰硕，中国是泰国最重要的出口市场之一，中国企业在泰国农业、机械、汽车和能源领域也进行了大量投资。

展望未来，阿空表示，期待泰中两国进一步加强合作，希望泰国的数字经济、电子产业和公共基础设施等领域能吸引更多中国投资。“这些对泰国经济至关重要，我们欢迎中国投资。”

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