新华社布达佩斯2月6日电 通讯：双向奔赴 共享春光——中国-中东欧国家博览会推介会在匈牙利深受欢迎

新华社记者康逸 邓耀敏 陈浩

“你好，好久不见。”6日在此间举办的一场活动上，匈牙利一家矿泉水公司负责人拉斯洛·赖格齐亲切地跟新华社记者打着招呼，还热情地分享起手机里存着的三年前去中国上海参加进博会的视频。他说，期待与中国朋友们在今年举行的中国-中东欧国家博览会上再相见。

中国浙江省投资促进代表团当天在匈牙利首都布达佩斯举办中国浙江-匈牙利投资合作交流会暨中国-中东欧国家博览会推介会。中国-中东欧国家博览会是中国唯一面向中东欧的国家级展会，旨在进一步深化中国与中东欧各国经贸合作，推动双边贸易平衡发展。

当天，能容纳50多人的会议厅里座无虚席，中方代表团与匈牙利商界人士在两个多小时里进行了高效务实的交流。匈中双方的一场“双向奔赴”，更像是久未谋面的亲朋好友间的一场相聚。加微信、扫二维码、祝福中国新年……热络的攀谈，驱散了布达佩斯早春的阵阵寒意，送来融融暖意。

匈中经济商会主席派特·艾尔诺告诉记者，这是三年来首次有这么大规模的中国商务代表团到访匈牙利。此前很多次都是云端相会，这次总算见到面了。

信心胜过黄金。中方代表团的到访给匈牙利商界人士吃下定心丸，使他们对中国经济、市场潜力和企业实力更有信心，相信中国经济的潜力和活力将得到进一步释放，高水平对外开放的大门会越开越大。

在谈到中国经济前景时，派特说，他对中国经济发展前景十分乐观，很多国际机构也注意到中国优化调整防疫措施后，经济重新恢复快速增长。

国际货币基金组织日前发布《世界经济展望报告》更新内容，将2023年中国经济增速预期由4.4%调高至5.2%。派特表示，作为欧盟重要贸易伙伴，中国经济持续恢复向好对助力欧洲乃至世界经济复苏和维护国际产业链供应链稳定畅通都至关重要。

匈牙利出口促进局中国市场负责人饶妮特·伊哈斯表示，中国高度重视与中东欧国家的合作，特别是在互利共赢基础上促进贸易和投资关系。

饶妮特表示，匈牙利已成为许多中国企业进入欧洲市场的重要目标国家、货物中转站和集散中心。近年来，匈牙利向中国出口的商品和服务持续增长。她说，匈牙利出口促进局将继续支持中小型企业开拓中国市场，为这些企业提供咨询培训和市场调研等服务。

与中国做了14年生意的匈牙利羊毛出口公司创始人亚诺什·沃什显然有备而来，他专门请翻译公司做了中英文的公司简介带到现场。亚诺什告诉记者，他十分期待与中国投资者加强合作，不仅向中国纺织厂提供原材料，还提供半成品。

当天，不少匈牙利家族企业接班人也来到活动现场。他们表示，生意会传承下去，与中国的友谊和合作更要延续下去，期待匈中双方经贸合作结出更多硕果。

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