新华社北京2月7日电 题：永不“断更”的美债上限闹剧

新华社记者谢彬彬

随着美国联邦政府近期触及债务上限，国会两党在联邦政府濒临违约时就债务上限问题再次上演“恶斗”戏码。这样的戏码在美国历史上轮番上演却毫无解决的办法，正如全球最大对冲基金桥水基金创始人瑞·达利欧所说，这如同让“一群酒鬼在制定饮酒上限”，但实际上根本没有“真正的上限”。

美联社评论称，在美国党争极化的时代，随着债务负担不断增加，债务上限逐渐演变为一种政治攻击手段。此言不假，两党频频以此为政治博弈的筹码，逼迫对方在其他问题上让步，或是扰乱对方的施政计划，甚至置国家和民众利益于不顾采取边缘政策。2011年，两党在美国面临债务违约的最后关头才达成妥协，引发资本市场剧烈波动，导致标准普尔首次下调美国主权信用评级。美国智库两党政策研究中心高级副主任蕾切尔·斯奈德曼表示，两党围绕债务上限的斗争可能是今年美国经济面临的“最大威胁”。

美国当前面临债务高企的现状，其根本原因是美式民主导致的短视和财务缺乏自律。在美国选举政治制度下，为了选票，两党都不得不迎合选民的高福利需求。过去几十年，美国政府多次选择减税和推动政府支出计划，寅吃卯粮、透支未来，导致美债“滚雪球式”增长。美国彼得·彼得森基金会网站计算，按照目前的债务规模，平均每个美国人“负债”超过9.4万美元。《纽约时报》近日刊登的文章指出，美国不断膨胀的债务是两党共同选择的结果：粗略测算，共和党人小布什、特朗普在任期间债务共增加12.7万亿美元，而民主党人奥巴马、拜登在任期间债务共增加13万亿美元。

美国政府之所以敢无节制支出，其底层逻辑是美元霸权，可以让其转嫁风险。2008年国际金融危机后，美联储先后出台三轮大规模量化宽松政策，通过美元超发使风险外溢至全世界。新冠疫情暴发后的一段时间，美联储再度开启“超级放水”模式，祭出零利率加无限量化宽松，让全世界为美国经济刺激措施埋单。美国康奈尔大学经济学教授埃斯瓦尔·普拉萨德在其著作《美元陷阱》中写道，凭借美元的主宰地位，美国得以“尽情享受由他国埋单的挥霍”。

虽然两党常能够在债务违约前达成协议，但债务上限危机频频上演将透支美国政治信用、削弱美国国债信誉和美元储备货币地位。美国财政部日前公布的2022年11月国际资本流动报告显示，多个国家近期连续减持美债，日本作为海外最大债主在一年内减持了近2500亿美元，避险情绪明显。瑞士信贷银行研究所近日发布报告认为，在过去20年里，美元在全球外汇储备中的份额下降明显，未来美元的重要性很可能继续减弱。

鉴于美国债务规模及在全球经济中的影响，债务上限危机还会挑动国际市场神经，其带来的不确定性会传导到全球市场，增大全球投资、贸易等多领域的震荡和波动，威胁世界经济复苏和全球金融市场稳定。

频频上演闹剧令人生厌。当前，全球经济陷入低迷，世界亟需是稳定性、确定性，而不是被美国的债务危机所绑架，更不想为美国的挥霍埋单。美国政府和两党议员应该负起责任，真正解决债务问题，而不是放任债务触及“红线”后捞取政治资本、危及全球。

(责编：苏缨翔、崔越)