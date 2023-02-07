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综合消息：强震已致土叙逾4000人丧生 多国派遣搜救力量协助救援

2023年02月07日13:20 | 来源：新华网
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新华社北京2月7日电 综合新华社驻外记者报道：综合土耳其和叙利亚媒体最新报道，6日凌晨发生在土耳其南部靠近叙利亚边境地区的强震已致两国超过4000人死亡、近两万人受伤。俄罗斯、波兰等国已派遣搜救力量赴土、叙两国协助救援。

据土耳其灾难和应急管理署消息，卡赫拉曼马拉什省当地时间6日凌晨4时17分（北京时间9时17分）发生7.7级地震，震源深度7公里，周边的加济安泰普、哈塔伊、马拉蒂亚等多个省份震感强烈。

土耳其阿纳多卢通讯社7日援引土灾难和应急管理署消息报道，地震已造成土耳其2921人死亡、15834人受伤。土耳其副总统福阿德·奥克塔伊6日表示，救援人员已从废墟中救出7840人。

另据报道，土耳其军方已出动3000多名士兵前往灾区参加救援。土国防部已开设空中走廊，以便搜救队伍尽快抵达灾区。

叙利亚卫生部6日表示，在政府控制的阿勒颇、拉塔基亚、哈马、塔尔图斯等省，地震已造成711人死亡、1431人受伤。另据救援人员当天表示，在反政府武装控制地区，地震已造成733人死亡、2100多人受伤。

叙利亚通讯社6日报道说，叙总统巴沙尔已召开内阁紧急会议，评估地震影响并研究制定紧急救援方案。叙总理侯赛因·阿尔努斯和各部门官员已成立“中央行动室”，全天候协调领导灾情应对工作。

联合国在地震发生当天立即紧急开启灾后援助行动，为受灾地区和民众提供人道救助。

联合国秘书长古特雷斯6日说，联合国正在举全力支持应对行动，正在实地评估需求并提供援助。联合国开发计划署署长施泰纳说，该机构随时准备为受灾民众提供支持。世界卫生组织总干事谭德塞说，世卫组织的紧急医疗队已获得批准，计划向受伤群众和最脆弱人群提供医疗护理。

俄罗斯卫星通讯社7日援引俄紧急情况部消息报道，100多名俄救援人员已抵达土耳其参与救灾行动，救援人员将在多处地点展开全天候搜救工作，并部署一座机动医院，超过40名医务救援人员将为灾民提供医疗援助。

波兰政府6日宣布将派出一支由76名消防员和8条搜救犬组成的搜救队前往灾区救援。波内务部长卡明斯基表示，波兰消防员已启程前往土耳其。

西班牙首相佩德罗·桑切斯6日通过社交媒体表示，应欧盟民事保护机制要求，西内政部已启动西班牙军事应急部队和紧急空运力量，以派遣队伍前往土地震灾区执行搜救任务。

另据阿联酋通讯社报道，阿拉伯联合酋长国总统穆罕默德6日下令向土耳其和叙利亚各派出一支地震搜救队。阿联酋还宣布将在土耳其建立一所野战医院，并向土叙两国受灾地区民众提供紧急救援物资。（参与记者：熊思浩、王腾飞、汪健、王建刚、苏小坡、谢宇智、陈琛、张章）

(责编：苏缨翔、崔越)

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