新华社圣多明各2月6日电（记者朱婉君）多米尼加参议院日前就中国支持多米尼加抗击新冠疫情和中多抗疫合作对中国进行表彰。中国驻多米尼加大使张润代表中国政府接受由多米尼加副参议长索里利亚颁发的表彰证书。

索里利亚在表彰仪式上说，在多米尼加新冠疫情蔓延之际，中方第一时间回应多米尼加请求，在全球疫苗供应紧张情况下，为多米尼加采购疫苗提供便利，并向多米尼加捐赠疫苗和其他物资，大力支持多米尼加抗疫事业。多米尼加永远不会忘记中国在抗疫艰难时刻提供的及时帮助，多米尼加总统、参众两院和全体人民对此心存感激。

张润在致辞时说，多米尼加参议院对中国进行表彰体现了多人民和各政党对中多抗疫合作的高度肯定和对深化两国友好合作的高度共识。多米尼加各界始终坚持科学精神，在全国推动接种中国疫苗，以实际行动捍卫两国疫苗合作成果。中多疫苗合作是双边合作丰硕成果的重要缩影。相信在双方共同努力下，两国关系将不断阔步向前，更好造福两国和两国人民。

疫情暴发以来，中方协助多米尼加从中国采购了多批次疫苗，并向多米尼加捐赠疫苗。此外，中国中央和地方政府、企业和相关机构向多米尼加捐赠了呼吸机、口罩、热成像仪等防疫物资和设备。中多双方还多次举行视频会议分享抗疫经验。

(责编：苏缨翔、崔越)