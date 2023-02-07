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“2023欢乐春节——中希青少年音乐会”成功举办

2023年02月07日08:44 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马2月6日电 （记者谢亚宏）2月4日，一场充满青春气息的“2023欢乐春节——中希青少年音乐会”在希腊享誉盛名的百年名校杜卡斯学校举行，来自中希两国的500名各界友人在此共度元宵佳节。

音乐会由雅典中国文化中心和杜卡斯学校共同举办，中国驻希腊使馆领事孙明宇、雅典中国文化中心主任任刃、杜卡斯学校主席康斯坦丁诺斯·杜卡斯、希腊环保部前副部长斯科迪里斯、希腊国家音乐厅音乐之友主席查基奥拉基斯等出席活动。

孙明宇在致辞中表示，中希两国在青少年音乐艺术领域具有广阔的合作空间。此次中希青少年音乐会就是双方音乐合作、艺术交流的具体体现，两国青少年通力合作，共唱中希合作，共话中希友好。希望中希两国青少年也能够以此为开端，为中希艺术合作、中希关系发展、中希文明交流互鉴开启新的篇章。

康斯坦丁诺斯·杜卡斯在致辞中表示，杜卡斯学校延承了希腊重视音乐、艺术教育的理念，在这里每一个孩子可以充分发挥自己的能力。中国与希腊有着同样伟大和璀璨的文明，能够在这次活动中让两国孩子们彼此认知、相互了解，具有重要意义。希望在未来能有更加广阔而深入的合作。

任刃在致辞中表示，两国青少年在此以音乐为媒介架起中希人文交流的桥梁，共贺新春，畅叙友谊，增进了解，体现了两大古老文明的和合之美。希望两国青少年以此为契机，在今后为中希友谊和文明互鉴贡献自己的力量。

此次音乐会以旅希华人青少年音乐爱好者和杜卡斯学校学生为主。两国青少年以极富感染力的希腊传统歌舞、合作耳熟能详的世界经典乐曲、演奏独具特色的两国传统乐器等方式同台交流，表达对中国和希腊的美好祝福。

音乐会在55人的合唱团和乐队的欢快节奏中开场，音乐厅气氛瞬间进入高潮。《莫扎特第二协奏曲》《渔舟唱晚》《青城山下白素贞》《克罗地亚狂想曲》、希腊传统舞蹈轮番上场，小提琴、钢琴、二胡、古筝、布祖基等乐器一一登台，现场观众掌声、欢呼声此起彼伏。

本次音乐会的中方艺术指导矫婕老师在采访中表示，演员们充满热情，演奏具有一定专业水准，是一场经典传承的精彩演出。

本次音乐会的两位小主持人均是杜卡斯学校在读的中国学生，正如中国、希腊两个文明古国的世代友好一样，他们也在这里收获了友谊。小演员们的认真热情、积极参与，使这场音乐会成为了经典传承、两国青少年共叙友谊、彼此交流的精彩演出。现场观众们纷纷表示，活动增加了孩子们了解不同文化的途径，也增强了中希两国学生及家长的互动交流，希望能在今后看到更多这样的活动。

(责编：于洋、杨牧)

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