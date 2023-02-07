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伊朗驳斥美英法德对其报告核信息不充分的指责

2023年02月07日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社德黑兰2月5日电  （记者高文成）伊朗外交部发言人卡纳尼5日发表声明回应美英法德日前针对伊朗福尔多核设施核活动发表的联合声明，驳斥四国对伊朗上报相关核信息不充分的指责。

　　卡纳尼在声明中说，2022年11月17日，伊朗已将在福尔多核设施生产丰度为60%的浓缩铀事宜报告给国际原子能机构，所有核浓缩活动的模式都已说明。在国际原子能机构今年1月对福尔多核设施的检查中，伊朗未进行与此前2022年11月17日报告信息相矛盾的活动，无需再次报告。

　　美国、英国、法国和德国3日发表联合声明，批评伊朗对国际原子能机构的核查报告回应“不充分”，违背《不扩散核武器条约》相关协议所规定的义务。

　　国际原子能机构本月1日证实，该组织核查员先前对伊朗福尔多核设施的核查发现，伊方对两组离心机之间的互联方式进行了未经事先声明的更改，与伊朗此前向该机构宣布的操作模式有很大不同。对此，伊朗原子能组织主席穆罕默德·伊斯拉米回应说，国际原子能机构核查员的解读不正确，伊方已向国际原子能机构进行了解释。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月07日 17 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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