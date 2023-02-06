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日本最大回转寿司连锁店改为点餐模式

2023年02月06日08:58 | 来源：新华网
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新华社北京2月5日电 在经历了高中生舔公用酱油瓶的恶搞事件后，日本规模最大的回转寿司连锁店“寿司郎”3日宣布，即日起停止传统的传送带模式，改为点餐。

2020年5月4日，在日本东京，戴口罩的行人从寿司店前经过。新华社记者杜潇逸摄

日本“天空新闻24小时”网站4日援引“寿司郎”网站发布的通告报道，餐厅不再将做好的寿司放在传送带上循环传送，而是需要顾客用桌面上的触摸屏先行点餐。所点食物做好后依旧会被放在传送带上，但会用比先前快的速度传送到顾客面前，暂停片刻以便取用。此外，顾客还可以选择不使用预先放在餐桌上的餐具，而是让服务员提供新餐具。

“寿司郎”表示，将会在餐桌与食物传送带之间安装透明隔断，以防顾客有意或无意污染食物。由于顾客需要从传送带上取食物，因此隔断不会做得太高，但会给那些想要“搞破坏”的人增加一些难度。

上月底，社交网站上流传了一段令人作呕的视频：一名青少年在“寿司郎”旗下一家回转寿司店内舔公用酱油瓶和店家供顾客自取的茶杯，然后放回原处。这不仅造成“寿司郎”母公司股价大跌，还令不少日本民众对回转寿司店望而却步，各家店铺不得不想方设法恢复顾客信心。

“寿司郎”在全日本有约650家店铺，高峰时段常常人满为患。依照“天空新闻24小时”网站说法，作为回转寿司届的领头羊，“寿司郎”改为点餐模式的举动可能会引发其他餐馆效仿。（荆晶）

(责编：苏缨翔、崔越)

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