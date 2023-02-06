新华社日内瓦2月5日电 专访：疫情三年，中国为世界经济稳定作出重要贡献——访联合国贸发会议资深经济学家梁国勇

新华社记者陈斌杰

联合国贸发会议资深经济学家梁国勇日前接受新华社记者书面专访时表示，三年来，中国政府统筹疫情防控和经济社会发展，采取一系列措施，为世界经济稳定作出重要贡献。

梁国勇说，新冠疫情暴发后，中国应对得力，推动迅速复工复产。中国采取的宏观经济政策有利于本国和世界经济稳定发展。从供给侧看，中国在疫情期间生产总体稳定、出口表现强劲，为世界经济复苏提供了支撑。特别是在全球通胀高企的背景下，中国物价水平保持总体平稳，有利于世界经济的整体稳定。

梁国勇预计，随着中国优化调整防疫政策，中国经济有望在2023年实现较快增长。他表示，尽管受到疫情冲击，中国经济仍保持了较强的韧性和增长动能，这有利于经济更好地释放潜力。同时，中国宏观经济政策仍有较大空间，财政和货币政策将在推动经济增长方面发挥更积极的作用。

他说，从外部环境看，主要经济体收紧货币政策、世界经济增速明显下滑等不利因素难免给中国经济增长带来一定的制约。然而，内部诸多有利因素决定了，中国经济可望于2023年实现较快增长。作为全球第二大经济体，中国将在世界经济增长中发挥龙头作用。

梁国勇表示，中国进口需求持续扩大，将为其他经济体提供新机遇。中国有序恢复公民出境旅游，将有利于旅游目的地的服务业繁荣和服务贸易出口增长。

他认为，全球经济将在未来3至5年内处于低增长、低动能、高通胀、高风险阶段，主要发达经济体货币政策走向给全球经济带来显著不确定性。在此环境下，中国经济向好发展无疑将为世界经济稳定发挥重要作用。

(责编：苏缨翔、崔越)