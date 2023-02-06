新华社美国圣迭戈2月4日电 通讯：美国圣迭戈动物园喜迎兔年新春

新华社记者黄恒

美国年游客量最大的动物园——加利福尼亚州圣迭戈动物园4日开始举行为期两天的特别活动，庆祝中国农历春节。在这座占地约40.5万平方米的园区内，每一处景点都设置了与中国春节相关的互动环节。

圣迭戈动物园野生动植物联盟总裁兼首席执行官保罗·巴里博尔特和中国驻洛杉矶总领事郭少春共同主持庆祝活动开幕式，并将写着各自心愿的祝福卡片系在一棵“许愿树”上。

巴里博尔特对记者说，庆祝活动适逢兔年元宵节，“我们希望，所有的朋友在兔年里都能享受快乐和繁荣。”郭少春表示，自己一入园区便感受到了“浓浓的中国年味”。

园区内的服务人员身穿印有“中国春节”字样的大红服装，不停地向游客介绍兔年的美好寓意——“沉静、敏捷和繁荣”。游客们则纷纷在红色卡片上写下心愿，挂到路边随处可见的“许愿树”上。

园区内，游客亲手体验中国传统剪纸艺术、制作属于自己的红灯笼和兔耳朵，小朋友们可以领到红色兔子公仔玩具以及小红包……

这是圣迭戈动物园连续第二年举办农历新年庆祝活动。该园与圣迭戈野生动物园同属非营利机构圣迭戈动物园野生动植物联盟。

除成功运营动物园外，该联盟以开展全球合作、推动生物多样性保护和教育工作而闻名。联盟与中国在大熊猫繁育及保护方面长期合作。大熊猫“白云”曾在圣迭戈动物园生活长达23年，成为该园的象征和圣迭戈这座城市的“宠儿”。“白云”和它最后一只幼崽“小礼物”于2019年返回故乡中国，但时至今日，它们曾生活的园区依然是游客们必到的“打卡地”，更是春节庆祝活动最热闹的地点。

巴里博尔特表示，在新的一年中，他的更大心愿是继续保持与中国伙伴在自然保护领域的合作关系，“我们的职责是帮助创造更好的文化理解”，组织春节庆祝活动就是因为“世界各地的文化可以将人们相互联系起来”。

郭少春说，圣迭戈动物园的农历春节庆祝活动，已成为中美“双方加深了解、拓展合作的成功实践”。他说：“圣迭戈动物园大熊猫项目是中美开展的第一个大熊猫合作研究项目。大熊猫在这里生活期间深受美国民众喜爱，不仅推动了两国在濒危物种保护和生物多样性领域的合作与研究，也促进了两国人民友谊和相互了解。”

(责编：苏缨翔、崔越)