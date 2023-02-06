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柬埔寨加大红树林保护力度

赵以纯
2023年02月06日05:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　近期，第十六届世界最美海湾组织大会在柬埔寨西哈努克省举行，来自20多个国家和地区的与会代表种植了3000多棵红树林幼苗，共同为保护海洋生态系统贡献力量。

　　红树林在保护海洋生态系统方面扮演关键角色。据柬埔寨官方数据，该国共有5.8万公顷红树林。其中，9000多公顷红树林分布在西哈努克省。“红树林是热带、亚热带海湾、河口泥滩上特有树种，有‘海岸卫士’‘海洋绿肺’之称，在净化海水、防风消浪、固碳储碳、维护生物多样性等方面发挥着重要作用，并为海洋生物提供生长繁殖场所。西哈努克省是柬埔寨重要沿海省份，近年来一直大力推进红树林保护工作。”西哈努克省省长郭宗仁表示。

　　作为全球红树林联盟成员，柬埔寨重视红树林保护问题。2017年，柬埔寨首相洪森要求农业部采取措施，停止侵占易被洪水淹没的红树林地区土地，以免对红树林及周围水域的鱼类生存产生影响。2018年，农业部敦促沿海地区的白马省、西哈努克省和戈公省等省份维护其管辖范围内的红树林。白马省、戈公省等此后积极开展红树林种植项目。2019年下半年，贡布省联合民间社会组织发起红树林种植行动，在8个渔业社区种植10万棵红树林幼苗，推动红树林恢复。

　　柬埔寨同时加大对红树林砍伐行为的处罚力度。柬埔寨《渔业法》明确规定，红树林是国家财产，砍伐者和指使他人砍伐者都被视为肇事者，砍伐、侵占或在红树林周围设置围栏都是犯罪行为，面临被处罚款或3年至5年的监禁。

　　当地媒体指出，全力保护红树林是推动生态平衡与经济发展的双赢举措。保护并增加红树林种植面积，积极推动沿海地区生态恢复，将有力保护渔业资源，改善渔民的生活水平，同时促进当地生态旅游业发展。柬埔寨沙玛基棉芷县渔业社区主席索考表示：“2020年，社区开始建立生态旅游点，筹集资金支持红树林保护工作。迄今为止，社区已恢复72公顷退化的红树林，并建立11个海滨休息区，生态旅游业已成为社区渔民家庭收入的重要来源。”

　　柬埔寨环境部国务秘书兼发言人内斯·佩克特拉表示，红树林能有效防止水土流失，是抵御自然灾害和应对气候变化的屏障，也是连接大陆、沿海和海洋生态系统的战略走廊。红树林还是重要的鱼类栖息地和繁殖地，对周边地区的渔业发展具有重要意义，为发展经济与消除贫困作出贡献。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月06日 15 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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