本报记者 颜 欢

在距离西班牙首都马德里约5小时车程的内华达山雪场，滑雪爱好者们最近有了更便捷的新体验。往年滑雪时，停车票、住宿凭证、滑雪通行证和现金等都必须随身携带；今年，只需一部智能手机就能在雪场内享受所有服务。该雪场发展部部长卡拉索表示，雪场不久前投资170万欧元加强数字化建设和智能管理，包括升级雪场的门禁和缆车系统、开发新的手机应用程序等，以更好满足游客从服务预订到现场消费等全流程需求。“数字化管理可以大幅提升企业管理效率，助力提供更便捷、更智能的消费服务。”卡拉索说。

当前，西班牙多个行业都在加紧推进数字化转型。西班牙经济事务与数字化改造部日前发布的2022年年度报告显示，去年西班牙政府向中小企业发放10.7万份数字补助金，主要用于支付企业数字化转型所需的“数字工具包”，即向相关服务供应商购买数字营销和电子商务、网络安全、流程数字化及远程办公等服务，企业可自由选择其中内容进行组合，服务合同总金额不超过1.2万欧元。

西班牙政府持续更新数字化经济发展计划，涉及基础设施建设、产业转型、电子政务、劳动力培训和居民数字素养与技能提升等。根据此前出台的“西班牙数字2025”计划，政府不断加大支持力度，计划投入1400亿欧元，大力发展5G和人工智能等技术促进产业转型、实现包容增长。该计划涉及近50项措施，包括在2025年前让高速数字网络覆盖西班牙所有人口、为5G网络准备好所有无线电频谱、让80%的劳动人口具备基本数字技能、促进公共行政部门和公司数字化转型等。计划还强调多行业、跨部门的支持和参与，助力创造就业机会、提高生产力，进一步开拓外部市场。

西班牙地方政府也积极参与数字化转型。2022年5月，多个机构合作启动了加泰罗尼亚数字创新中心。这一区域创新生态系统通过打造“一站式商店”，为当地中小企业、初创企业和公共机构等提供数字化转型解决方案，包括先进技术咨询、专业技术培训、相关基础设施等。同年6月，该中心被欧盟委员会选为欧洲数字创新中心网络成员，并获得280万欧元拨款。加泰罗尼亚政府宣布增加400万欧元投资，进一步推动向数字城市转型。

西班牙电信公司数字公共政策研究员萨拉·艾斯特万表示，推动数字化发展是大势所趋，西班牙政府积极推广民众数字化技能培训，国家数字化指数在欧盟内保持上升态势。当前西班牙中小企业的数字化转型相对滞后，随着政府加大投入、高速网络进一步升级，未来一段时间，企业数字化转型将加速推进。

（本报马德里2月5日电）

《 人民日报 》（ 2023年02月06日 15 版）

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