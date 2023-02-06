蓝 虎

中国农历春节期间，哥伦比亚首都波哥大市93公园人流如织。鲜艳夺目的大红灯笼和俏皮可爱的“吉祥兔”，将公园装点得喜庆祥和。这是新冠疫情发生后在哥伦比亚举办的首场春节庙会活动。广大在哥同胞和各界朋友逛庙会、看舞龙、品美食、学武术、写汉字，共同感受浓浓年味。

春节是中华文化的一张亮丽名片。为了让中国同胞热热闹闹过大年，并让哥伦比亚民众充分感受春节文化魅力，中国驻哥伦比亚大使馆精心设计举办了“欢乐春节”系列云展演、中国电影节、发放“春节包”等活动，将祖国的关心关爱带给中国同胞，也让承载着中华优秀传统文化和时代精神的传统节目和国产电影走近哥伦比亚民众。

文化交流润物无声，直抵人心。近年来，中哥文化交流合作呈现数量和质量齐升、内容和形式出新、平台和受众拓展的积极态势。哥伦比亚友人经常向我表示，中华文化具有独特魅力，越了解越喜欢。我们欣喜地看到，“中华文明之源”文物图片展成为当地大学鲜活的“中国课堂”，现场教学者、打卡者络绎不绝；一批展示中国人民新生活、新奋斗、新面貌的高质量文艺作品登陆哥伦比亚国家电视台、知名大剧院、网络平台等，仅一场“云演出”的点击量就突破220万次；“中国文化周”、“汉语桥”比赛、“自行车生肖装饰大赛”、“相聚冬奥 共享未来”中哥全国绘画大赛、“哥伦比亚人看中国”短视频大赛等形成规模品牌效应，吸引当地“Z世代”踊跃参与；“汉语+”模式将中文学习同减贫、农业、技术创新合作等有机结合，助力当地培育人才、创造就业、保障民生。中华文化更深更广地走入哥伦比亚民众生活，不断拉紧两国相知相亲的纽带。

两国高层保持密切交往，为中哥关系把舵领航。2021年3月，中国向哥伦比亚提供的第三批疫苗运抵哥首都波哥大。应时任哥伦比亚总统杜克邀请，习近平主席向哥伦比亚民众发表视频讲话，传递团结互助、共克时艰的情谊，成为哥方铭记于心的佳话。2022年8月哥伦比亚总统佩特罗就任以来，中哥两国保持良好沟通，双方务实合作成绩单越来越长。中国保持哥第二大贸易伙伴和亚洲最大直接投资来源国地位，哥伦比亚的咖啡、鲜花、绿宝石成为中国市场上的明星产品。中资企业积极参与哥基础设施、通信、新能源、数字经济等领域建设，树立了专业高效和具有高度社会责任感的良好形象。

展望未来，中哥将以两国元首达成的重要共识为遵循，增进理解、相互支持，推动中哥友好合作不断迈上新台阶，更好造福两国人民。

（作者为中国驻哥伦比亚大使）

《 人民日报 》（ 2023年02月06日 03 版）

(责编：牛镛、袁勃)